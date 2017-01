Mirando hacia delante juntos

8 ene 2017

La vida en pareja se construye a partir de una alianza inconsciente de deseos entre sus dos miembros. Se quiere compartir la vida con otro porque con él o ella vamos a realizar un proyecto en común. Algo nos empuja a esa persona con la que en principio nos sentimos bien. Pero para que ese proyecto sobreviva al tiempo hay que aceptar las carencias del otro. Reconocer lo que la pareja no nos puede dar solo es posible después de haber averiguado nuestros propios límites. Entonces se disfruta de lo que se tiene en común y no se instala la queja de lo que el cónyuge no hace o no tiene.

Lucía estaba contenta porque Rodrigo y ella se habían regalado por Reyes un fin de semana en un balneario. La tercera semana de enero, se irían dos días para estar solos y relajados. Necesitaban reponerse de tanta fiesta. Llevaban tiempo con mucho trabajo pues, tal y como estaba la situación, aceptaban todo lo que les llegaba. En el día a día el estrés no les dejaba valorar lo que tenían. Vivían como si tuvieran la vida llena de obligaciones, hasta el amor lo hacían corriendo, como si se tratara más de una descarga que de un juego placentero.

Necesitamos ser queridos en nuestra identidad, tal y como somos, sin reproches

Un día en el que Lucía conducía apresurada, pensando qué regalos comprar y cómo organizar la cena de nochebuena, empezó a escuchar una canción de Antonio Vega que decía: "Nunca le han faltado a nuestro amor para estar vivo razones". En ese momento pensó que esa frase era aplicable a su relación con Rodrigo, pero hacía mucho tiempo que no pensaban sobre esas razones, sobre su proyecto en común, sobre lo que el uno recibía del otro. Las obligaciones habían ocultado los deseos que les unían y era necesario tomarse tiempo para ellos, para pensar lo que les unía, para poner palabras a lo que se necesitaban.

Entonces se le ocurrió la idea de pasar un fin de semana juntos en un balneario. Necesitaba que hablaran entre los dos de lo que habían conseguido juntos y quería preguntarle si él se encontraba bastante apoyado por ella y decirle lo que ella esperaba de él. Lo que ella esperaba es que la siguiera apoyando en su trabajo y en su labor como madre. Rodrigo era un padre presente que siempre estaba ahí cuando ella no podía y también la acompañaba en la difícil tarea de la educación.

Revisar el proyecto

Al comenzar el año podemos concederle un poco de tiempo a la pareja y poner palabras a lo que se comparte en común para que el alimento afectivo siga construyendo la relación. Los puntos claves del proyecto para que una relación se mantenga bien en el tiempo son los siguientes:

-Que cada uno apoye al otro en su trabajo y en aquello que es importante y que no tiene que ver con su lugar en la pareja o en la familia que han creado.

-Necesitamos ser queridos en nuestra identidad, tal como somos, sin reproches. Se consigue cuando la habitual idealización del principio cae para dejar paso al amor al otro tal y como es y no solo como queremos o imaginamos que sea.

-Cuando se tienen hijos, estos constituyen una labor en común importante, donde ambos necesitan sentirse apoyados por el otro. Tanto la función materna como la paterna se realizan mejor cuando se puede compartir tanto en la educación como en la relación afectiva con los hijos.

Los cimientos de la pareja se articulan en las relaciones que hemos tenido en nuestra infancia con nuestros primeros objetos de amor. Estas determinaciones dan origen a pactos inconscientes y constituyen lo que los psicoanalistas Puget y Berenstein, expertos en pareja, denominan el "zócalo inconsciente". Sobre él se levanta el edificio amoroso que los amantes construyen. Si las identificaciones y los vínculos amorosos de los primeros años de nuestra vida nos han conducido a una subjetividad sin muchos conflictos, podremos construir una gratificante relación de pareja.

Qué nos pasa: Si no nos gusta parte de lo que hemos compartido con nuestra pareja el pasado año, podemos comenzar el nuevo reflexionando sobre ello y proponiendo a la pareja cambios en la relación.

Las tensiones entre ambos desgastan la relación y la energía psíquica. Conviene pensar sobre el proyecto de vida que cada uno deseó al comenzar la historia amorosa que les unió, así como aceptar los inevitables cambios que se producen y la distancia entre las fantasías del principio y la realidad del ahora.

Estas fechas son también un buen momento para plantearse cómo queremos que sea el nuevo año e intentar resolver lo que queremos cambiar. Podemos revisar cómo se encuentra nuestra relación amorosa e intentar mejorarla. El amor no se hace solo, necesita tiempo y un poco de trabajo para mantenerse con buena salud. Escuchar al otro lleva esfuerzo, más si se está cansado debido al trabajo o a las preocupaciones. La relación se deteriora si no se cuida. Hacia mediados de enero con la cantidad de reuniones familiares, niños de vacaciones y actividades con amigos, quizá se llega a estar saturado, sin embargo, también puede ser un buen momento para alimentar la relación amorosa y disfrutar en pareja.