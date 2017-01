El momento más emocionante de la despedida de Obama

12 ene 2017

Ayer se produjo el esperado discurso de despedida de Barack Obama, las últimas palabras que dirigió a la nación como Presidente de los Estados Unidos. Lo hizo desde Chicago, donde ya vive, en presencia de Michelle Obama y su hija mayor, Malia (nadie sabe dónde se metió Sasha). Y entre muchas frases para el análisis y el recuerdo, muchas de ellas relacionadas con la diversidad como la mayor riqueza del país, hubo tiempos para un sentido homenaje a su familia que emocionó hasta lo indecible a los asistentes.

En un momento de su discurso, Obama se volvió para mirar a su esposa, Michelle, a la que llamó “mi roca y mi amor a lo largo de todos estos años”, y visiblemente emocionado él mismo le dijo: “Michelle LaVaughn Robinson, chica del sur. Durante los últimos 25 años, no solo has sido mi esposa y la madre de mis hijas, has sido mi mejor amiga. Asumiste un papel que no habías pedido y lo hiciste tuyo. Con gracia, con coraje, con estilo y con sentido del humor”.

En este momento, la cámara recogió una imagen de Michelle con Malia, ambas con los ojos humedecidos por las lágrimas. Obama se refirió entonces a sus hijas, a las que hemos visto pasar de niñas a adolescentes durante estos ocho años en la Casa Blanca. “De todas las cosas que he hecho en mi vida, de la que estoy más orgulloso es de ser vuestro padre”. Pañuelos y kleenex para todos los presentes, por favor.

