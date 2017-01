10 Cosas de las que te arrepentirás no haber hecho (cuando seas mayor)

29 ene 2017

No hay que pensar en qué hacer o cómo ser para que nuestros padres, amigos o pareja se sientan orgullosos de nosotros. Tenemos que pensar en qué tengo que hacer para que nuestro "futuro yo" se sienta orgulloso de nuestra versión presente.

1. Trabajar para vivir (y no vivir para trabajar)

Dedicamos ⅓ de nuestras vidas a trabajar. ¿No te parece suficiente?

Nuestro trabajo nos tiene que gustar, claro que sí, pero no tiene que ser el 100% de nuestra vida. Dedicamos un tercio de nuestras días a dormir y otro tercio al trabajo así que ¿por qué no disfrutar realmente del otro tercio que nos queda? Quedarse en la oficina todos los días no es la mejor opción; dedícate ese tiempo a trabajar tu cuerpo, a quedar habitualmente con tu amigos u organiza planes originales con la persona que más quieres.

2. Quererte como eres ahora mismo

Creo que a tod@s nos ha pasado al ver una fotografía nuestra de hace X años: "¡Pero si estaba delgada!", "Que guapa estaba a esa edad" o "Qué bien me sentaba la ropa entonces". Esto nos hace pensar que dentro de otros X años cuando veamos una fotografía de cómo estamos ahora nos veremos mejor que como nos sentimos en este momento. Y es que en el presente siempre nos comparamos con modelos, cantantes o actrices, pero cuando vemos una fotografía antigua nuestra nos comparamos con nosotras mismas, así que ¿por qué no aceptar desde este momento que todas las versiones de nosotras mismas son perfectas tal y como son?

3. No haber viajado cada vez que has tenido la oportunidad

Conocer otras culturas nos enriquece como personas y es que viajar es la única cosa que "compras" y te hace más rico. No hace falta gastarse grandes cantidades para viajar ni es indispensable tener un compañero de viaje por lo que no hay excusas para ir pensando tu próximo destino.

4. No haber pasado más tiempo en familia

Estamos con nuestra familia cada vez que nos despertamos, cuando llegamos del trabajo o la universidad pero no "pasamos" tiempo con ellos. Acostumbrándonos a hacer planes semanales juntos como senderismo los domingos o ir al cine los miércoles conseguiremos descubrir lo realmente importante que es tener un familia y valoraremos el tiempo con ellos.

5. La vida es eso que pasa mientras estás 'online'

Dicen que nuestra generación (Generación Y) pasa demasiado tiempo frente al ordenador, tablet o smartphone. Y sí, es cierto. Nunca antes se le daba tanta importancia a los 'likes' o 'thumbs up' que pudiese llegar a tener una foto nuestra y mientras envidiamos la vida (social) de otros a través de sus cuentas no valoramos la nuestra. ¿Qué tal si nos desenganchamos de vez en cuando para vivir momentos para recordar más que para "colgar" en las redes sociales?

6. Empezar un estilo de vida saludable pronto

La recompensa hace que el esfuerzo pasado sea minúsculo.

Basta de dietas milagro ni 'adelgaza de piernas en 7 días'. Hay que apostar por un estilo de vida saludable y las bases nos las hemos aprendido ya: comprar productos frescos, apostar por la cocina lenta, beber mucho agua y practicar ejercicio a diario. Aunque ahora llega la parte difícil: llevarlo a cabo día tras día (¡suerte!), pero la recompensa hace que el esfuerzo pasado sea minúsculo.

7. Vestirnos como realmente queremos

Hay que atreverse con esas prendas originales, esas que no nos atrevemos a llevar porque creemos que haremos el ridículo o que no nos sentarán bien, pero va a llegar un momento en el que nuestro cuerpo no nos lo va a poner fácil para llevar cualquier prenda así que: es hora de ponerse esa falda que todavía no te has atrevido a comprarte, usar esa gorra de basket que crees que le queda bien a todo el mundo menos a ti o a esos extravagantes tacones que te han enamorado pero crees que no tendrás ocasión de ponerte, pero la ocasión la creas tú así que toca subirte a ellos y disfrutar.

8. No haber aprendido una habilidad "realmente útil"

¿Quién a tu alrededor sabe realmente coser? ¿Cuánta gente a tu alrededor está apuntada a un curso que no tenga que ver con su profesión? Poca, muy poca. Por eso puedes interesarte en artes que no tengan que ver con tu vida profesional pero sí te servirán para enriquecer tu vida personal, y eso suena bien, ¿no?

9. La tecnología los hará por mí

¿Podrías decirme el número de teléfono de tu mejor amiga? ¿Qué tal el cumpleaños de tu primo? Hemos "ahorrado" espacio en nuestra memoria porque la tecnología ya lo puede hacer por nosotros, pero así sólo creamos más dependencia de las redes sociales, piensa que si te supieses los cumpleaños de la gente de tu alrededor no tendrás que meterte en Facebook a primera hora de la mañana para chequear un momento que acabará siendo de casi una hora.

10. No haber perdonado a alguien

"Sorry seems to be the hardest word" escribieron Elton John y Bernie Taupin, y tienen toda la razón. A pesar de creer que el orgullo es importante como para pedir perdón o perdonar hay algo que debes saber: el remordimiento pesa más.