¿Cómo es posible que un padre mate a su bebé?

La noticia sobre la muerte de un hombre de 27 años, que se había tirado por una ventana del hospital la Paz con su hija de un año en brazos, sobrecogía hace poco a todo aquel que la escuchaba.

La pequeña, que había nacido prematura, llevaba días ingresada en pediatría. Los padres mantuvieron una fuerte discusión y los enfermeros del hospital oyeron que Vladimir, el padre filicida y suicida, gritaba: “Me la has jugado, me la has jugado, te voy a dar donde más te duele”. Entraron en la habitación, pero no pudieron impedir la tragedia, pues en ese instante el hombre saltaba por la ventana con la niña en brazos. ¿Por qué se genera esa violencia, de dónde viene? ¿Cómo es posible que un padre mate a un bebé de un año?

El ser humano nace en el más absoluto desamparo. Si en la infancia las experiencias de abandono y violencia son extremas, dejan huellas que se registran como un vacío y una agresividad casi insufribles. Cuando este tipo de sentimientos no es neutralizado por algo de amor –sea de los padres o de alguien que los sustituya–, más adelante se descargan sobre otras personas, como la pareja o los hijos. Se venga cuando es adulto de lo que no pudo hacer cuando era niño.

La violencia que se ha interiorizado en los primeros años de vida, y que no ha podido elaborarse psicológicamente para controlarse, se expresa más tarde de dos formas muy distintas, una se dirige hacia fuera (se daña o se es violento con otro); la otra se dirige contra la propia persona y en el grado extremo aparece el suicidio.

En este caso, el odio inmenso que Vladimir sentía se manifestó en ambos sentidos, contra sí mismo, suicidándose, y contra su hija, a la que aplastó en su caída. Así se vengaba de su mujer, ya que sabía que podía ser lo que más la haría sufrir. Él consideraba a la niña como “un trozo” de la madre, a la que quiere dañar y por ello necesita destruirla. Por otro lado, al suicidarse, dejaba de sentir una rabia insoportable que deseaba parar.

Quizá la dependencia absoluta de la madre de su hija le producía una rabia insufrible y quiere dañarla. Vladimir se identificaba con la bebé y por ello la mató y se mató. Tenía antecedentes por malos tratos con una pareja anterior. Todos los maltratadores dependen demasiado de la mujer a la que odian. En algunos casos extremos, después de matar a la mujer se suicidan. En este caso, desplazó hacia la bebé el odio que sentía hacia la madre.

Si bien, es un caso muy especial, la angustia que produce quizá se encuentre en que muestra cómo la pulsión de muerte domina a algunos psicópatas que no tienen una ley interiorizada que les impida sacrificar a un bebé.