Alerta ante la última locura machista: el 'stealthing'

27 abr 2017

Aunque en muchas publicaciones recibe el tratamiento de tendencia sexual, lo cierto es que tiene un perfil mucho más parecido a una agresión. El 'stealthing' (sigilosamente, en inglés) se refiere a la práctica de los hombres que se quitan el preservativo en medio de las relaciones sexuales, sin el consentimiento de su pareja y con la intención de dañar física e psicológicamente a sus parejas, exponiéndolas a un embarazo no deseado o a contraer enfermedades de transmisión sexual.

El fenómeno no es otro invento viral de las redes, sino que ha sido descrito por la investigadora Alexandra Brodsky en un informe publicado por el 'Columbia Journal of Gender and Law', una revista científica que atiende a las conductas delicitivas que tienen que ver con el género y su tipificación penal. De hecho, Brodsky defiende en su estudio que el 'stealthing', hasta ahora invisibilizado entre las violencias sexuales que puede recibir una persona, debe juzgarse como una agresión sexual más.

En el estudio, Brodsky no solo explica que las mujeres y los hombres (también se da en la comunidad homosexual) que sufren 'stealthing' lo viven como una violación, sino que los hombres que lo practican manifiestan que tienen “derecho a difundir su semilla” e intercambian sus trucos en los foros con otros practicantes.