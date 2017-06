¿Cuándo fue la última vez que diste un abrazo?

19 jun 2017

Cada día recibimos cientos de whatsapps y de correos electrónicos, nos cruzamos con decenas de personas, estamos más conectados que nunca con nuestros amigos y conocidos a través de las redes sociales. Sin embargo, las tecnologías nos están privando de las conversaciones de tú a tú, de las charlas y tertulias, incluso de las llamadas telefónicas, y también del contacto físico con nuestros seres queridos.

Y cuando sacamos hueco para una conversación de pasillo en el trabajo, una charla tomando un café con una amiga… ¡qué bien nos sentimos! El contacto físico y, en concreto, los abrazos tienen más beneficios de lo que pensamos para nuestra salud. Según el catedrático de Psicología del Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga, Pablo Fernández-Berrocal, "los abrazos afectan de manera muy positiva a nuestra salud física, psicológica y también a nuestras relaciones interpersonales. Los abrazos fomentan las hormonas de la felicidad (oxitocina y serotonina) que regulan nuestras emociones. Las personas que se abrazan a menudo son más felices, más capaces de afrontar miedos y otros problemas y tienen relaciones de parejas más satisfactorias".

Nivea Desodorante Protege & Cuida y el Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga han realizado un estudio sobre los beneficios de los abrazos y han concluido que son buenos para la salud física, psicológica y relacional. Entre los beneficios para el bienestar físico destacan el menor riesgo de mortalidad, de infecciones y de enfermedades cardiovasculares. Entre los beneficios de los abrazos para el bienestar destacan la reducción de la depresión en pacientes diagnosticados, de la ansiedad y de la angustia, y del estrés tanto en niños como en adultos. Además los abrazos tienen múltiples beneficios para las parejas de todas las edades: mejora el compromiso, la satisfacción en la relación, aumenta la intimidad y la satisfacción sexual. Entonces, ¿por qué no abrazarnos más?

Con el objetivo de recuperar los abrazos en nuestro país, Nivea Desodorante Protege & Cuida ha puesto en marcha el movimiento #Soyabrazable, con la actriz Elena Furiase como embajadora. "El contacto físico es muy importante y nos estamos olvidando de ello", señala la actriz, quien reconoce que "en mi familia somos muy de abrazar".

Algunos de los abrazos que recuerda Elena los califica como memorables y revela que el abrazo más importante de su vida se lo dio su padre: "Ese abrazo me pilló desprevenida y me pareció muy especial". No obstante, reconoce que tenía que haber abrazado más en el pasado y si pudiera volver atrás, escogería a su abuelo materno para recuperar su abrazo perdido.

Así que ahora que sabes que los abrazos son tan beneficiosos para la salud física, psicológica y para las relaciones interpersonales, ¿a quién le darás el próximo abrazo?