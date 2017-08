¿Qué tiene en común las mujeres con éxito? Saben decir "no"

11 ago 2017

Los estudios son tajantes: las mujeres terminamos haciendo las tareas más ingratas en la casa, en la oficina y hasta en nuestro ocio. De hecho, hasta podemos perder de vista la razón por la que hemos sido contratadas, enfangadas en tareas que ni nos van ni nos vienen y que, en no pocas ocasiones, se encuentran por debajo de nuestra capacitación profesional. ¿Por qué organizar armarios, pedir repuestos o convocar reuniones para recoger el dinero del cumpleaños de turno, cuando podemos estar avanzando algún proyecto personal o terminando la tarea que nos toca?

Según el estudio “Diferencias de género en la aceptación y petición de tareas de baja posibilidad de promoción”, publicado por la revista “American Economic Review”, las mujeres se sienten más presionadas por sus jefes para decir que sí a este tipo de tareas que les quitan tiempo para brillar en sus proyectos personales y conseguir los ansiados ascensos. De hecho, el sesgo proviene de las diferencias en la asignación de tareas que producen los mismos mandos superiores e intermedios: ellos son vistos como más productivos y ellas como más altruistas. Pero no es cierto: solo nos presionan para que nos comportemos así.

Jordi Sánchez, experto en marca personal, recurre a un lema del millonario Warren Buffet más que clara para apoyar esta teoría de la negación: "La diferencia entre personas exitosas y personas muy exitosas, es que las personas muy exitosas dicen 'no' a casi todo". Y aunque reconoce que la tarea de decir no con gracia y sin disminuir la consideración en la que nos tiene quien nos pide requiere ciertas dotes de diplomacia, sugiere recorrer el camino del 'no' cuanto antes. Un buen consejo es ser transparente y, en vez de justificarte con evasivas o excusas, explicar directamente que la carga laboral es demasiado grande como para asumir con calidad otra tarea. Así podrás volver a lo tuyo.