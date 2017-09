Ideas para volver al trabajo con energía... y estilo

1 sep 2017

Con la entrada de septiembre llega también la 'rentrée', que en francés suena más sofisticado pero no es otra cosa que la temida vuelta al trabajo (y a la rutina) después de las vacaciones de verano. Porque puede que lleves todo agosto en la oficina, pero no nos engañemos: cuando de verdad empieza la vorágine laboral es ahora. Por eso, vamos a contarte nuestros trucos para que este duro momento sea más fácil y, además, llegue con mucho estilo.

Prepara la vuelta con filosofía 'slow'

La vuelta de vacaciones nunca es fácil, pero retomar las rutinas del día a día será más sencillo si lo haces de manera paulatina. Por eso, como te contamos aquí, los días previos intenta estar tranquila, no llenes tu agenda social de planes, descansa, recarga las pilas y ve adecuando tus horarios a aquellos que tengas que seguir cuando comience la 'temporada alta' de trabajo. Por cierto, ¿sabes que la solución al 'síndrome postvacacional' se llama 'softlanding'? Te lo contamos aquí.

Cambia de look y renueva tu armario 'working girl'

Reconócelo, ir de compras siempre añade un plus de felicidad a tu vida, y ahora que las rebajas han terminado, renovar tu armario 'working girl' es la mejor excusa para pasar una tarde de 'shopping'. Si necesitas ideas, aquí te damos unas cuantas y, además, te adelantamos una tendencia: las americanas y blazers se han reinventado esta temporada para añadir mucha energía y toques 'cool' a tus looks de oficina.

Por cierto, está demostrado que cambiar de 'look beauty' nos aporta seguridad en nosotras mismas y, además, vernos guapas cuando suene el despertador y lleguen los 'madrugones' será clave para empezar bien el día e ir con una actitud positiva al trabajo. ¿Nuestra propuesta? Que te atrevas con el corte de la temporada: la melena 'midi' capeada.

Una buena alimentación es clave

Llevar una alimentación saludable y equilibrada repercute directamente en nuestro rendimiento laboral. Por eso, cuidar tus comidas es clave no solo para llegar a la oficina con las pilas bien cargadas después de las vacaciones, sino también para mantener la energía necesaria durante toda la jornada. Por eso, este año ya no valen las excusas de que comes fuera de casa y por eso descuidas tus menús, porque te hemos preparado unas recetas deliciosas y sanas para que puedas llevarte el tupper al trabajo y cuidar tu dieta también de lunes a viernes.

Organízate... y organiza tu espacio de trabajo

La conciliación de la vida personal y laboral es una de nuestras grandes asignaturas pendientes. Vivimos en la urgencia y a menudo nos olvidamos de lo importante, por eso, es fundamental que esta 'rentrée' vuelvas con un objetivo claro: aprender a organizar tu tiempo en el trabajo para optimizar tu rendimiento y tener una vida al otro lado de la puerta de la oficina. Hazte listas, aprende a priorizar, delega, sé creativa, no dejes de aprender y reenamórate de tu trabajo. De verdad que no es tan difícil... (y por si te lo parece, aquí te dejamos más consejos).

Además, aunque sabemos que a veces no es fácil por la logística de tu empresa y tu oficina, intenta hacer de tu espacio de trabajo un lugar agradable en el que te sientas cómoda. ¡Aunque solo sea tu mesa! Empieza por no acumular papeles ni trastos, ten todo en orden y colocado de un modo funcional, añade algún toque personal para aportar calidez, una pequeña planta (un cáctus siempre es una buena opción) que te conecte con el exterior y recuerda que en esto, como en casi todo lo que tiene que ver con el estilo, el menos siempre es más.