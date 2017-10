Kim Kardashian admite que tiene dismorfia corporal

10 oct 2017

Pocas personas famosas se han dejado grabar por las cámaras tanto y tan de cerca como Kim Kardashian. Se le puede criticar, sin duda, muchas cosas de su estilo de vida, pero hay que reconocerle que ha logrado iniciar una conversación sobre los cuerpos, sobre porqué todos han de ser idénticos, porqué han de encajar en un solo molde, que merece mucha reivindicación. Más ahora que sabemos que su relación con su físico no es la ideal.

En el último episodio de 'Keeping Up with the Kardashians', Kim Kardashian comenta las famosas fotografías sin retocar, en biquini y en la playa de Malibú, que revelaban su celulitis. Reconoce que críticas a su cuerpo, especialmente estas furibundas que se desataron en las redes al ver su piel de naranja, debilitan enormemente la seguridad que tiene en su físico. "Parece que la gente está esperando la mínimo oportunidad para avergonzarte. Literalmente, me provoca dismorfia corporal".

La dismorfia corporal es un trastorno ansioso caracterizado por la incapacidad de formarse una imagen realista del propio cuerpo. Según los expertos, estar constantemente expuesta a comentarios negativos sobre el físico es un factor que puede contribuir a su desarrollo. No sabemos realmente si Kim ha sido diagnosticada o no, pero es una valiente por reconocer sus inseguridades y, a la vez, continuar en el ojo del huracán.