Día de todos los Santos: cómo hablar de la muerte a un niño

30 oct 2017

Perder a un ser querido es una de las situaciones más difíciles que puede vivir una persona. Vivimos en una sociedad donde no estamos familiarizados con la muerte y explicar este acontecimiento a un niño puede ser complicado si no se trata desde la sinceridad y la emoción. Para aprender a hablar de la muerte a los más pequeños Ángels Ponce, experta en terapia familiar y duelo, comparte varios consejos que ayudan a abordar estas delicadas conversaciones.

En el momento en el que un ser querido y cercano muere, es normal que los adultos se enfrenten a las preguntas de los más pequeños que, desde su curiosidad e ignorancia, no comprenden lo que ha ocurrido. Es entonces cuando los adultos se cuestionan qué decir, cómo hacerlo o cuándo. “En general los padres se manejan mal ante estas situaciones porque suponen una excepción dentro de las conversaciones con nuestros hijos. La muerte no es un tema que se trate con frecuencia y naturalidad, sino que solo se aborda de manera esporádica cuando sucede dentro del seno familiar… y muchas veces se hace de puntillas, sin tratar el tema en profundidad. Todos los padres desean poder ahorrarles el sufrimiento ante la pérdida de alguien a quien amaban, pero la mayoría de ellos no saben cómo hacerlo”, explica la experta.

Tener claras algunas ideas y aspectos a la hora de cómo comunicar este tipo de noticias a los niños puede ser de utilidad a toda la familia: