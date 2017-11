Movember: beneficios psicológicos de esta iniciativa

13 nov 2017

Movember es una iniciativa dedicada a potenciar la salud masculina, no sólo en temas relacionados con la salud física, como el cáncer de próstata o el cáncer testicular, sino también en lo correspondiente a la salud mental. Por ello, hemos consultado a los psicólogos especialistas en pareja de TherapyChat, sobre los beneficios de que tanto tú como tu pareja os unáis a los distintos retos de Movember para apoyar y visibilizar esta causa.

Un mes con bigote

Hasta el manual de parejas más elemental dedica algunas páginas a la importancia de romper la rutina y a lo bien que puede venir un cambio de look para conseguir esta ansiada renovación que ayude a mantener vuestra llama muy viva.

El reto más conocido de Movember consiste en afeitarse perfectamente el día 1 y dejar que el bigote crezca durante todo el mes. Así que, si tu pareja suele llevar bigote, ver cómo luce sin él será una oportunidad de renovar vuestra atracción y lo mismo sucederá si la situación es la contraria y durante noviembre puedes disfrutar de tu compañero con una apariencia un poco más salvaje.

¿Cómo llevar ete reto al siguiente nivel?

Juega con tu pareja, involúcrate en su cambio de look haciéndote una selfie con él cada día. Al final del mes, imprime todas las fotos y ponlas en un álbum para regalárselo en una cena especial en la que puedas manifestar una vez tu apoyo a la búsqueda de su salud.

Si esta idea te resulta compleja y no te ves con la constancia para implementarla, prueba a escribirle dos cartas a tu pareja: una al inicio de Movember, diciéndole lo mucho que te gusta sin bigote; y otra al final de Movember, diciéndole lo mucho que te gusta con él. Entrégaselas al final del reto e invítale a decidir si quiere conservar su nuevo look o no, sabiendo que te encanta de cualquier manera.

Un mes para ponerte en forma

Como respuesta femenina a Movember ha nacido Move: misma causa, diferente forma de mostrar apoyo. Ya que las mujeres no podemos (ni queremos) dejarnos el bigote durante un mes, desde la Fundación Movember se plantea el reto de completar grandes distancias de la manera que elijamos: andando, corriendo, en bici o a nado.

Mejorar tu condición física a través del deporte no sólo te va a venir bien a ti, sino que es una forma de darle un soplo de aire fresco a tu relación de pareja.

Dos formas de compartir algo nuevo

Si vas a hacer kilómetros sola, el tiempo que inviertas en ti mejorará tu autoestima y servirá para que os echéis un poquito de menos. Prueba a citar a tu pareja en un café con encanto y llega a tu cita corriendo o en bici; a continuación, explícale que lo has hecho porque quieres involucrarte en la búsqueda de la salud para chicos como él.

Si, por lo contrario, os animáis a entrenar juntos, esta nueva actividad os servirá para apoyaros y animaros mutuamente. Retaos entre vosotros y proponed recompensas: que la meta sea un bar especial para vosotros y quien llegue el último invite al otro a una cerveza, es un buen aliciente para darlo todo en el asfalto.

Un mes junto a vuestros amigos

Otra de las formas de participar activamente en Movember es organizar un evento en el que se pueda recaudar algo. Una buena idea puede ser organizar una cena con amigos de ambos, en la que os invitéis a donar algo, por poco que sea, para esta causa.

Una cena con amigos con motivo de Movember no sólo es una bonita manera de ayudar a concienciar sobre la salud masculina, sino que también os ayudará a tu pareja y a ti a fortalecer vuestro vínculo al poner una causa en común, rodearos de personas que os importan y crear nuevas anécdotas que compartir.

¡Que se repita! Seguro que en la cena con amigos os lo pasaréis genial, así que… ¿Por qué no incorporar este evento a vuestra rutina en lugar de tener que esperar hasta el siguiente año?

Aprovecha la experiencia de Movember para conversar con tu pareja sobre la posibilidad de ofrecer una cena a vuestros amigos más cercanos una vez al mes y procurad hacerla temática. Esto es una buena forma de tener una actividad divertida juntos y de sumar optimismo a vuestra relación al estar en contacto frecuente con gente que os estima.

Movember nace porque los hombres están muriendo demasiado jóvenes, debido a enfermedades que en muchos casos pueden controlarse gracias a la detección temprana y el tratamiento adecuado. Con independencia de los beneficios psicológicos que Movember puede aportar a tu relación de pareja, ¡busca información y colabora!