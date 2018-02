10 mujeres que han marcado la vida de Cristina Marcos

5 feb 2018 mujerhoy

1. Lucía Carballal, dramaturga:

La joven autora de Una vida americana es española. Se ha formado fuera y dentro. Y de dentro a fuera escribe. Y también al revés. Me encanta. Esa manera de jugar con el lenguaje, la estructura, el dolor y la risa... Este tiempo construyendo a su lado está siendo importante para mí.

2. Anne-Spohie Mutter:

La violinista Anne-Sophie Mutter.

Desde siempre, he disfrutado de la música clásica. Creo que nunca me cansaré de escuchar a esta violinista que, de muy pequeña, fue apadrinada por Von Karajan. Imagino la disciplina, la voluntad férrea para alcanzar cada nota y el placer de comunicar con la música. Emocionante.

3. Turid Rugaas, instructora canina:

Esta noruega ha escrito un libro de 60 páginas que se llama El lenguaje de los perros. Las señales de calma. Creo que leerlo me ayudó mucho a la hora de adoptar a la preciosa podenca que vive conmigo. Se aprende mucho con este libro muy fino. De lo animal y de lo humano.

4. Manuela Utrilla Robles, psiquiatra psicoanalista:

Hace falta tiempo. Hace falta una butaca. Hace falta hablar o no. Hace falta escuchar... Muchas gracias, doña Manuela.

5. Meryl Streep, actriz:

No recuerdo cuándo la vi en el cine por primera vez. Desde entonces, persigo cada una de sus interpretaciones, desde su primera película en 1977 hasta sus personajes del siglo XXI. Me interesa todo lo que hace. No sé cómo lo hace. Volver a ver sus películas, a veces, me calma.

La actriz Meryl Streep.

6. Alice Guy, directora de cine:

La descubrí hace poco. Trabajó para la compañía fotográfica Gaumont. En 1895 vio las películas de los hermanos Lumière. Se le permitió usar las cámaras fuera del horario de trabajo y se le ocurrió usarlas para rodar ficción. Dirigió mas de 1.000 películas en 24 años y creó su propia compañía. ¿Qué pasó con ella?

La directora de cine Alice Guy.

7. Clara Campoamor, abogada y política:

Trabajó de modista, dependienta, telefonista, auxiliar de mecanografía... mientras estudiaba Derecho. Llegó a ser diputada. Propulsora del sufragio femenino en España, tuvo que huir al estallar la Guerra Civil. Murió en Suiza en 1972. Una mujer excepcional.

8. Rosa Montero, escritora:

La escritora Rosa Montero

Se llama Bruna Husky. Es una androide enrabietada porque sabe que solo vivirá 10 años y la ha creado Rosa Montero para las novelas Lágrimas en la lluvia y El peso del corazón. Le pediría que escribiera más libros con ella. Me fascina. Disfruto horrores. Y yo prometo vencer el miedo y leer La ridícula idea de no volver a verte.

9. Gardi Hunter, payasa:

La vi en la Mostra Internacional de MIM en Valencia. Es una atleta de la tragedia y de la comedia. Gran investigadora. Sus personajes no tienen un lenguaje articulado, pero puedes entenderlos en cualquier país del mundo. Maravillosa.

10. María Porvenir, desconocida:

Puede venir del pasado o del futuro. O ahora mismo. Alguien por conocer. También muy importante.