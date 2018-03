¿Por qué decir palabrotas es tan bueno para tu salud?

1 mar 2018

Puede que no sea bonito pero gritar una palabrota en su momento justo tienen muchos beneficios para la salud. Así lo dice un libro publicado en Estados Unidos, Swearing is Good for You, de la doctora Emma Byrne que explica que hemos sido educados en convenciones sociales que nos han hecho creer que decir palabrotas es universalmente malo, sin embargo, según su teoría hacerlo no significa siempre una actitud agresiva hacia los demás, e incluso puede tener beneficios para el cuerpo y para el alma. En el libro la autora pone varios ejemplos de cómo determinadas palabras pueden estimular nuestro bienestar, sobre todo cuando van acompañadas de la gestualidad adecuada.

Un estudio de 2009 de la Universidad de Keele en Reino Unido había llegado a una conclusión semejante. Le pidieron a varios estudiantes que metieran al mano en un recipiente de agua helada y comprobaron que aquellos que repetían una palabrota mientras pasaban la experiencia eran capaces de mantener más tiempo los dedos sumergidos y reportaban menos sentimientos de dolor frente a aquellos que se enfrentaban a la misma experiencia repitiendo palabras neutras. “La experiencia subjetiva de cuán mala puede ser una experiencia cambia sustancialmente de un modo increíble cuando decimos una palabrota”, dijeron los autores.

Una de las teorías es que las palabrotas elevan tu tasa cardíaca y tus niveles de adrenalina, dos respuestas fisiológicas que te harán más tolerante al dolor.

Otros estudios muestran que cuando se pone a una persona en una situación de estrés y se le dice que no puede decir palabrotas su rendimiento baja y su experiencia es más estresante, explica Emma Byrne. Se ha comprobado en dos profesiones muy estresantes, pilotos y cirujanos, a los que se le permitía gritar una palabrota en su trabajo se recuperaban antes de los eventos estresantes. Cuando se les comparaba con otros de la misma profesión a los que no se les permitía maldecir.

También se ha probado en enfermos crónicos que deben someterse a largos tratamientos. Decir tacos les ayuda a procesar sus emociones, sobre todo en pacientes masculinos. A los que realizan deportes y les gusta machacarse hasta la extenuación una palabrota a tiempo también les ayuda. Algunas investigaciones muestran que pueden entrenar más tiempo y más duro cuando se permiten algún taco en medio del entrenamiento.

Y además...

-Los beneficios para la salud de ser genorosa todo el año

-Qué es la kombucha: beneficios y origen

-Pasar mucho tiempo sentada te hace envejecer