11 jun 2018 JESÚS ALCOBA

¿Quién no ha recurrido a frases célebres para motivarse? ¿Quién no ha echado mano de algún poema o pensamiento para afrontar una situación difícil? ¿Quién no ha compartido una frase inspiradora en redes sociales? A comienzos del siglo pasado, el explorador antártico Douglas Mawson, debilitado y solo, se encontraba a más de cien kilómetros de su base. Según él mismo relata, fue un verso de un poema el que le ayudó a salir de una grieta en la que estuvo a punto de morir. Este puede ser uno de esos ejemplos que ilustra perfectamente algo por todos intuido, y es que determinadas frases tienen la capacidad de cambiar el tono de nuestro ánimo, motivarnos y darnos fuerza para llevar a cabo proezas que, de otro modo, serían mucho más difíciles o casi imposibles.

Cómo aumentar tu fuerza de voluntad

Las frases motivadoras recargan e incrementan la fuerza de voluntad, según hemos podido comprobar recientemente en un estudio. El trabajo consistió en dos experimentos realizados a dos grupos de personas. Antes de afrontar una tarea complicada, a los participantes del primer grupo se les dio a elegir unas citas, como la famosa de Michael Jordan: “He fallado una y otra vez en mi vida. Por eso he conseguido el éxito”. Mientras que las personas del segundo grupo trabajaron con frases neutras como: “La falta de mano de obra cualificada ha dificultado la recogida de la fresa en Huelva”.

En el segundo experimento se valoró en qué medida estas citas reponían los niveles de fuerza de voluntad agotada después de la realización de una tarea tediosa. Se observó qué sólo alterando unos minutos el contenido de la conciencia de los miembros expuestos a las citas, se produjo un incremento del 46% del tiempo dedicado a resolver la tarea, frente al segundo grupo. Este estudio se une a un creciente cuerpo de investigación que analiza cómo desarrollar la fuerza de voluntad para obtener beneficios en ámbitos como el académico, la resolución de problemas, control en comportamientos impulsivos en torno a alimentos o alcohol, etc. El más conocido es la "prueba del marshmallow", conducida por Walter Mischel que pudo comprobar el Principio del Éxito en niños.

El estudio, publicado en la revista americana Europe's Journal of Psychology, evidencia un incremento del 46% de la fuerza de voluntad en las personas expuestas a frases motivadoras antes de afrontar un reto.

Estas fueron las frases que fueron utilizadas en el estudio:

Top 10 de las frases motivadoras Puedes continuar para terminar la carrera y las piernas te dolerán durante una semana o puedes renunciar y tu mente te dolerá para toda la vida. (Marc Allen). El dolor es temporal. Puede durar un minuto, una hora, un día o un año, pero finalmente terminará y otra cosa tomará tu lugar. Si me doy por vencido, el dolor durará para siempre. (Lance Armstrong). No eres un perdedor hasta que te rindes. (Mike Ditka). La perseverancia puede cambiar un fracaso en un extraordinario logro. (Matt Biondi). He fallado una y otra vez en mi vida: por eso he conseguido el éxito. (Michael Jordan). Nuestra mayor debilidad radica en darse por vencido. La forma más segura de tener éxito es siempre intentar solo una vez más. (Thomas Edison). "Imposible" es solo una palabra que usan los hombres débiles para vivir fácilmente en el mundo que se les dio, sin atreverse a explorar el poder que tienen para cambiarlo. (Muhammad Ali). Puede que tengas más talento que yo. Puede que seas más inteligente. Y puede que seas más guapo que yo. Pero si nos ponemos a correr en la cinta juntos, o tú lo dejas primero o yo me muero. Así de simple. No voy a desfallecer. (Will Smith). Las batallas en la vida no siempre las gana el hombre más fuerte o más rápido. Pero tarde o temprano el hombre que gana, es el hombre que piensa que puede ganar. (Vince Lombardi). "Las dificultades son, simplemente, cosas que hay que superar". (Ernest Shackleton)

La fuerza de voluntad es como un depósito que está lleno al comienzo del día y que se va agotando como consecuencia de la toma de decisiones o el control de los impulsos. Las frases inspiradoras que constantemente compartimos en las redes sociales no sólo nos ayudan a reflexionar, sino que pueden ser un poderoso aliado en el logro de nuestros objetivos.

Jesús Alcoba, autor del estudio y del artículo, es investigador del éxito personal y director de la Escuela de Negocios de La Salle en Madrid.

