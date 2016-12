Así sufre tu piel con los excesos navideños

21 dic 2016

No queremos ser agoreras pero esta es la realidad: la parte de tu cuerpo que más sufre los excesos navideños no es ni el estómago, ni el hígado, ni la cabeza (por aquello del estrés y la ansiedad)... La piel es el órgano de tu cuerpo que acusa en mayor medida los efectos de los excesos en la alimentación, la falta de sueño, los descuidos a la hora de desmaquillarse y los cambios en la rutina y en los horarios. No lo decimos nosotros, lo dice la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), que dan estos consejos para mantenerla sana y que no sufra más de lo habitual en estos días:

Los ocho mejores escudos para tu piel La piel refleja los excesos como el tabaco, la falta de sueño, el alcohol, que la envejecen. Paloma Cornejo, Miembro de la AEDV, explica que “el alcohol y el tabaco son toxinas extra para nuestro organismo que hacen que la piel esté peor nutrida”. Y en Navidad, normalmente se abusa de estas toxinas más de la cuenta. Algunos problemas de piel como la psoriasis y la dermatitis seborreica pueden empeorar.

que la envejecen. Paloma Cornejo, Miembro de la AEDV, explica que “el alcohol y el tabaco son toxinas extra para nuestro organismo que hacen que la piel esté peor nutrida”. Y en Navidad, normalmente se abusa de estas toxinas más de la cuenta. Algunos problemas de piel como la psoriasis y la dermatitis seborreica pueden empeorar. Cuida la alimentación. Una dieta hipercalórica rica en alimentos con alto índice glucémico no ayuda demasiado. “Una alimentación rica en alimentos muy calóricos como los dulces, incrementará la secreción sebácea y empeorará las pieles acneicas”. La nutrición rica en frutas y verduras, así como beber mucha agua, es fundamental tras este periodo de excesos. Un exceso de sal, presente en muchos alimentos que se consumen en fiestas empeorará la retención de líquido y sobre todo las bolsas en los ojos.

Una dieta hipercalórica rica en alimentos con alto índice glucémico no ayuda demasiado. “Una alimentación rica en alimentos muy calóricos como los dulces, incrementará la secreción sebácea y empeorará las pieles acneicas”. La nutrición rica en frutas y verduras, así como beber mucha agua, es fundamental tras este periodo de excesos. Un exceso de sal, presente en muchos alimentos que se consumen en fiestas empeorará la retención de líquido y sobre todo las bolsas en los ojos. La falta de sueño va a dificultar la renovación nocturna que el organismo necesita, por lo que el rostro estará más desvitalizado, sin brillo.

va a dificultar la renovación nocturna que el organismo necesita, por lo que el rostro estará más desvitalizado, sin brillo. Como se tiende a maquillarse más, no hay que olvidarse de limpiar la piel y usar cosméticos con excipientes adecuados . “Ojo con cosméticos muy grasos en pieles con tendencia acneica. También es frecuente la aparición de intolerancia a ciertos productos. No hay que improvisar, es bueno probar unos días antes. Más vale poco y de buena calidad”, aconseja la experta.

. “Ojo con cosméticos muy grasos en pieles con tendencia acneica. También es frecuente la aparición de intolerancia a ciertos productos. No hay que improvisar, es bueno probar unos días antes. Más vale poco y de buena calidad”, aconseja la experta. Cuida tus pies. Esta es otra de las recomendaciones de la especialista. Y es que como la Doctora informa, los calzados apretados de fiesta pueden dañar tus uñas. “Muchas de las alteraciones ungueales que vemos en consulta no son infecciones por hongos sino distrofias ungueales por el calzado”. Y aconseja, “si vas a la nieve protégete del sol con un filtro superior al 50. Igualmente usa protector labial y gafas de sol”. Además, si tienes tendencia a las manchas es muy importante esta protección ya que pueden empeorar.

Esta es otra de las recomendaciones de la especialista. Y es que como la Doctora informa, los calzados apretados de fiesta pueden dañar tus uñas. “Muchas de las alteraciones ungueales que vemos en consulta no son infecciones por hongos sino distrofias ungueales por el calzado”. Y aconseja, “si vas a la nieve protégete del sol con un filtro superior al 50. Igualmente usa protector labial y gafas de sol”. Además, si tienes tendencia a las manchas es muy importante esta protección ya que pueden empeorar. Protégete del frio. Utilizar unos buenos guantes es imprescindible, ya que el frío produce una vasoconstricción en los dedos que puede ser muy dolorosa. Además, hay que cubrir también las orejas para evitar los sabañones.

Además, hay ingredientes y principios activos que ayudan a recuperar la piel de esos excesos. Entre los productos recomendados están:

Los aliados ocultos La vitamina C que es un antioxidante que neutraliza radicales libres y tiene efecto renovador, despigmentante y además es un colaborador esencial en la síntesis de colágeno.

que es un antioxidante que neutraliza radicales libres y tiene efecto renovador, despigmentante y además es un colaborador esencial en la síntesis de colágeno. Los proteoglicanos y pre proteoglicanos, precursores del ácido hialurónico, para hidratar.

Los productos drenantes para el contorno de ojos con despigmentantes y quelantes del hierro para las ojeras.

para el contorno de ojos con despigmentantes y quelantes del hierro para las ojeras. Los cosméticos son más eficaces cuando se utilizan concentrados, en forma de serum y son útiles durante las Navidades para tener mejor aspecto y después de estas para recuperar los estragos de las fiestas

En definitiva, tratar de evitar los excesos durante las Navidades no es fácil, pero estos consejos pueden ayudar a lucir una piel sana y comenzar el año de una forma saludable.