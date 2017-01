Â¿Es esto fiebre?

1 ene 2017

Compartir en google plus

Si hay fiebre, hay infección. Falso. "Las causas de una subida de la temperatura basal también pueden deberse a mecanismos ambientales (por ejemplo, un golpe de calor), a la actividad física o a procesos tumorales", explica el doctor Vicente Arribas de Paz, Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Sanitas La Zarzuela.

Con 37 ºc, tengo fiebre. Verdadero. Estadísticamente, se considera fiebre cuando el termómetro marca temperaturas por encima de los 38 ºC. Pero hay personas que con 37 ºC ya no pueden seguir el ritmo. "Es cierto que hay personas con unas cifras mas bajas de temperatura basal y que por tanto son más sensibles a cualquier subida", concluye el experto.

¿Me tomo algo?

La fiebrefobia hace que muchos padres adminis-tren antitérmicos a sus hijos en cuanto sufren décimas. Pero el consejo actual de los pediatras, como el dr. Arribas, es evaluar el estado del niño y, si él está bien, no darle fármacos hasta que no se sobrepasen los 38,5 ºC. En los adultos, una temperatura superior a los 39 ºC hace que el cerebro sufra. Antitérmicos, baños y no abrigarse en exceso son imprescindibles.

Y además...

- Fiebre, el motivo más frecuente de consulta pediátrica en urgencias

- ¿Qué hacer si tu hijo tiene fiebre?