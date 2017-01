Cómo prevenir la gripe: síntomas y contagio

31 ene 2017

La gripe es una enfermedad infecciosa producida por el virus Influenza, caracterizado por su facilidad para mutar de una temporada a otra; lo que hace que sea necesario vacunarse cada año, según explica la Dra. Mercedes Samaniego, especialista en Medicina General de la clínica MMSS y experta de Doctoralia.

Los síntomas de la gripe pueden parecerse a los de otros procesos (principalmente catarros) pero existen algunas características que lo diferencian:

Aparición súbita de los síntomas. El paciente pasa de estar bien a estar mal, de golpe.

Ha de presentar, al menos, uno de los cuatro síntomas generales siguientes: fiebre o febrícula, malestar general, dolor de cabeza, dolores musculares.

Al menos, uno de estos tres síntomas respiratorios: tos, dolor de garganta, disnea (dificultad respiratoria con ahogo).

Ausencia de otra sospecha diagnóstica.

Puede acompañarse también de síntomas digestivos, náuseas, vómitos, diarreas, pérdida de apetito, cansancio…

Tal como explica la experta, es importante acudir al médico para que nos haga el diagnóstico y no automedicarnos; como mucho, podemos tomar paracetamol para el malestar y la fiebre, y mucolítico para eliminar el moco. Otra medida importante es la de beber mucho, agua, zumos, infusiones etc., como mínimo dos litros al día. "La gripe no necesita antibióticos; es una enfermedad vírica y los virus no se curan con antibióticos. Yo recomiendo a mis pacientes que guarden reposo y no salgan a la calle hasta que no pasen 24 horas enteras sin fiebre", aclara.

Mucha gente se pregunta si éste virus es más potente o peligroso que el de otros años, y la respuesta es que no; lo que ocurre es que se ha adelantado y ha llegado al punto máximo de la epidemia antes por el frío intenso que ha hecho. Por ese mismo motivo, cabe pensar que también pasará antes.

La gripe, en sí misma, es una infección "autolimitada", es decir, dura unos 6-7 días desde que empieza hasta que se da por curada, con o sin tratamiento. Cabe destacar que, según revela la doctora, el tratamiento no cura la gripe, tan sólo alivia los síntomas. Asimismo, la experta asegura que si no se tienen otras patologías, no suele complicarse, pero que puede ser peligrosa en el caso de los ancianos y si tienen alguna otra enfermedad.