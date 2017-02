¿Por qué el jet lag es mucho peor de lo que creías hasta ahora?

2 feb 2017 silvia torres

Seguro que piensas que el jet lag, ese desfase horario que produce la diferencia de horas cuando vuelves de un viaje al otro lado del mundo, solo te afectaba la mente. Es normal sentirse confuso unos días, irse durmiendo por las esquinas e incluso estar un poco de mal humor. Pero un estudio reciente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences y firmado por un equipo de investigación de la Universidad de Northwestern ha revelado que además de todo ese agotamiento mental, el jet lag nos deja físicamente hecho polvos.

Este hallazgo puede tener implicaciones en los atletas de alto rendimiento que suelen competir pocas horas después de haber atravesado en un avión varios husos horarios. El estudio siguió a las de 40.000 atletas durante más de 20 años.

Los efectos de un viaje en dirección de oeste a este, es decir de Nueva York a Madrid, parecen ser más fuertes que los del viaje en sentido contrario porque en esta dirección se sigue el sentido del reloj circadiano del organismo, afirma el doctor Ravi Allada, director del Northwestern's Center para el sueño y la biología circadiana.

“Sabemos por estudios anteriores que cuando los humanos y los animales pierden la alineación entre su reloj biológico interno y el ambiente exterior suele haber varias consecuencias para su salud. Las células de los muscles también tienen su role biológico, por lo que tiene sentido creer que se reduzca el rendimifneto físico”, explica Allada. Esta información es importante para los profesionales del deporte pero también para los que se cruzan el océano para correr una maratón. Es un aspecto del jet lag en el que no se suele pensar.

El mensaje es que si viajes a través de tres zonas horarias necesitas tres días para ajustar al cuerpo a los nuevos horarios y hasta entonces irás a media máquina, tanto en tu forma de pensar o hablar como en tu manera de correr, andar, hacer yoga o ir al gimnasio. Para acelerar esta adaptación se recomienda hacer un esfuerzo por vivir en el horario del sitio al que viajamos aunque el cuerpo nos esté pidiendo sueño a las diez de la mañana después de terminar el desayuno.

