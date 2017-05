Comprobado: Acompañar a tu madre alarga su vida

7 may 2017

Ellas lo saben, pero a las hijas y a las nietas a veces necesitamos que nos los recuerden: el mejor regalo que podemos hacerle a nuestras madres y abuelas es nuestra compañía. Colocarlas en posición bien alta en nuestra lista de prioridades no solo delata una gran inteligencia emocional y un sistema de valores impecable, sino que tiene unos efectos benéficos sobre la salud de ambas espectaculares. ¡Comprobado científicamente!

Un estudio llevado a cabo por un equipo multidisciplinar de la Universidad de California ha demostrar cómo contar con la compañía de los seres queridos alarga la vida de las personas mayores que tengamos en la familia, nuestras madres o nuestras abuelas. El trabajo reveló cómo las personas que se encontraban solas más a menudo se contaban en el grupo con mortalidad más alta, mientras que los que no lo estaban tanto conseguían alargar más su vida. Para estos científicos, cuando mayor te haces, más compañía requieres para disfrutar de la vida.

Este estudio y otros que dibujan la misma situación (que la soledad mata) nos hacen cambiar nuestra perspectiva acerca de las residencias para los mayores, lugares con cierta mala fama o rodeados de un halo de cierta tristeza. Sin embargo, pueden suponer toda una inyección de ilusión y energía para aquellas personas que no tengan familia o no puedan disfrutar de ella todo lo que desearían. Sin embargo, lo ideal es que nuestras madres y abuelas nos sientan cerca, no solo en el día de la madre, sino todo el año. Dedicarles nuestro tiempo, planear una actividad juntas, puede tornar la tristeza de la monotonía en la ilusión de esperar la semana con impaciencia.