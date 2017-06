¿Quién te ha robado la vitamina D?

5 jun 2017

Vivimos alejadas del sol y cuando nos exponemos a él lo hacemos bien embadurnadas de cremas con altos factores de protección solar (FPS), para ponernos morenas "sin riesgos". "Pero si los filtros solares reducen el riesgo de quemaduras y de cáncer, también bloquean la capacidad del organismo para producir vitamina D", aclara Kim Pfotenhauer, profesora en la Touro University de California y coautora de un reciente estudio publicado en The Journal of the American Osteopathic Association. La mayoría de la gente ignora que una crema con apenas un FPS de 15 impide la producción del 95% de la llamada "vitamina del sol" y que hay niveles saludables de exposición sin protección que aseguran la vitamina D que el cuerpo necesita para funcionar debidamente.

Según el citado estudio, mil millones de personas en el mundo podrían tener niveles insuficientes de esta vitamina por utilizar productos con filtro solar o por enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la enfermedad renal y otras (como la celiaquía o la enfermedad de Crohn), que conllevan mala absorción de nutrientes y reducen la capacidad para metabolizar la vitamina D a partir de pescados azules, huevos, leches enriquecidas y alimentos con vitamina D.

Pero existen otras variables que se añaden al riesgo de no poder metabolizar esta vitamina. Estas son las principales:

"Lo que hay que difundir es que la vitamina D es en realidad una hormona y que, como tal, tiene un papel crucial en montones de funciones del organismo, incluidos el crecimiento y diferenciación celular, la función músculo-esquelética, el sistema nervioso, la función inmunitaria y el control de la inflamación. La prueba de su importancia es que tenemos receptores de vitamina D en prácticamente todas las células del organismo", puntualiza el dr. Esteban Jódar Gimeno, jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirón Madrid y profesor de Medicina de la Universidad Europea de Madrid.

Muchas de las enfermedades crónicas de la actualidad ocurren porque hemos alterado los hábitos con los que nuestros genes evolucionaron durante milenios y la falta de vida al aire libre y el sedentarismo son dos ejemplos claros. "De hecho, una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestra salud es recuperar el hábito ancestral de la actividad física al aire libre, que además de asegurarnos vitamina D disminuye el riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cánceres y hasta depresión", asegura el dr. Jódar.

La forma actual de tomar el sol (totalmente nueva en la evolución humana) ayuda también a entender la alta incidencia de cáncer de piel. "La costumbre de tomar el sol unos días al año, generalmente en verano, pensando que una crema con alto FPS nos está protegiendo, es muy peligrosa", explica Michael F. Holick, endocrinólogo de la Boston University y el experto que más ha estudiado el papel de la vitamina D en el mundo.

Debilidades y fracturas La Endocrine Society considera insuficientes niveles de vitamina D de entre 21 y 30 ng/ml. Los inferiores a 20 ng/ml indican deficiencia. Los síntomas de este déficit incluyen debilidad muscular, dolores óseos y fracturas. Si notas esos síntomas, consulta al médico y pregunta por la suplementación con vitamina D3.

"Por un lado, los filtros solares no eliminan el riesgo de cáncer de piel. Por otro, si siempre nos exponemos al sol protegidos, nos privamos de la vitamina del sol y aumentamos el riesgo de déficit. No es un problema banal. Hay estudios que indican que unos buenos niveles de vitamina D mantienen el sistema inmunitario, reducen el riesgo de depresión y deterioro cognitivo, regulan los niveles de insulina, la función pulmonar y cardiovascular, y la expresión de genes implicados en el cáncer".

Nuevos filtros solares intentan poner fin al debate entre la necesidad de protegernos frente a la radiación y el déficit de vitamina D. El propio Holick ha sido pionero al lanzar un producto (Solar D, con un FPS de 30, aprobado por la FDA, la agencia norteamericana del medicamento), que permite producir suficiente vitamina y, a la vez, ofrece la protección necesaria. Con todo y con eso, sigue insistiendo en que "un paseo de entre 5 y 15 minutos al día, con los brazos y las piernas descubiertos y sin protección es suficiente para lograr vitamina D sin riesgo de cáncer". Pasados esos minutos, busca la sombra, aplícate buenos productos con filtro solar y cubre la piel.