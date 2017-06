Con otra piel

21 jun 2017 a. paris

Moverse a diario. Practicar ejercicio de forma regular mejora nuestra piel por varias vías: "Tiene un efecto antiinflamatorio, elimina ele strés (que empeora muchas enfermedades de la piel, como la dermatitis o las pérdida de pelo) y mejora el riego sanguíneo", explica el dr. Ricardo Rodríguez, de la Clínica Dermatológica Internacional.

Agua, la justa. ¿Las personas con piel seca deben beber más liquido de los 2,5 litros recomendados? Según los expertos de la Clínica Mayo, no. Lo que sí deben hacer es no exponerse a aire seco (atención al aire acondicionado), evitar el contacto con agua con mucho cloro o muy caliente, no usar jabones que hagan mucha espuma ni productos con alcohol y aplicar una hidratante después de cada ducha.

Ni tabaco, ni alcohol

El sol es el principal agente de envejecimiento de la piel, de hecho "el cosmético más eficaz para prevenir arrugas es la crema de protección sola", explica el experto. Pero no es el único. Fumar produce cambios metabólicos que aceleran el envejecimiento y el alcohol altera la absorción de las vitaminas que la piel necesita. + Info: 'Antiaging' (Ed. Roca).