16 jul 2017

Valeriana. Afecta al sistema nervioso central produciendo su famoso efecto relajante e induciendo la sensación de sueño. Esto no quiere decir que si tomas valeriana no puedes conducir, sino que no lo hagas justo después de tomarla o si notas que tu capacidad de reacción está afectada después de su ingesta.

Lúpulo. Como la valeriana, los comprimidos de lúpulo pertenecen al grupo de los fármacos hipnóticos y sedantes, por lo que hay que tomarlos con precaución si tenemos previsto un viaje en coche. Además, como el resto de fármacos de esta familia, nunca hay que combinarlo con alcohol, porque potencia su efecto sedante y depresor del sistema nervioso central.

Bajo el efecto del jet lag

Si bajas del avión con tu pastilla de melatonina lista para combatir el jet lag... cuidado al coger el coche. La concentración de melatonina de estas pastillas suele ser de 1,95 mg, motivo por el cual las puedes adquirir sin receta. Pero incluso en dosis tan bajas, esta sustancia afecta a la capacidad de conducir.