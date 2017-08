Los cinco beneficios probados de invertir en alimentos ecológicos

9 ago 2017 silvia torres

Compartir en google plus

La industria de los alimentos orgánicos es un buen negocio en los países occidentales, eso supone que sus beneficios se exageran y que a la comida orgánica se le adjudican propiedades carismáticas que no tienen. La tendencia no tiene pintas de menguar, si no todo lo contrario, a pesar de que se han concretado poco cuáles son los beneficios reales para la salud de comer solo comida con etiquetado orgánico o ecológico.

Aquí resumimos cinco beneficios probados por la ciencia de invertir en alimentos orgánicos.