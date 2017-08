Compartir en google plus

Cada verano, los telediarios abren sus noticias recordándonos la importancia de una buena hidratación durante los días más calurosos. Sin embargo, esta 'asignatura pendiente' no es estacional: los expertos nos indican, como norma general, "que debemos beber, al menos, dos litros de líquido diarios, ya que la cantidad de agua que elimina nuestro organismo cada 24 horas debe ser restituida".

Una correcta hidratación no solo es buena para tu salud, también es una gran aliada de belleza. Además, no tenemos que esperar a tener sed para beber agua, porque "esa sensación refleja un déficit de agua interno que podría afectar al funcionamiento del organismo", y "tampoco hay evidencias científicas fiables que sostengan que beber mientras se come hace engordar", como te hemos contado en Mujerhoy.com, al revés: "encontramos en el agua a un gran aliado para evitar el aumento de peso, ya que durante la ingesta de alimentos impide que nos excedamos en calorías, contribuyendo en la ocupación del estómago".

Aunque es cierto que de los dos litros de líquidos que debemos consumir al día casi la mitad lo hacemos a través de alimentos ingeridos (frutas y verduras, sobre todo), el resto debe ser completado con bebidas, sobre todo, agua. Si hacemos cuentas, nos salen alrededor de ocho vasos agua al día, y a la que más y la que menos, se nos puede hacer un poco cuesta arriba (sobre todo, cuando no hace mucho calor). Pero, ¿quién dijo que el agua tenía que ser siempre incolora, inodora y, sobre todo, insabora?

Así es la nueva imagen de las aguas de sabores de Solán de Cabras. pinit

Solán de Cabras ha renovado su gama de sabores, que combina el agua mineral natural con zumo de frutas (multifrutas, naranja, manzana y limón) y, ahora también, con extracto de Stevia (un edulcorante de origen 100% natural), con lo que suponen una alternativa baja en calorías y sin gas que te ayudará a estar bien hidratada (con todos los beneficios saludables que conlleva) todo el año mientras consumes una bebida deliciosa y llena de sabor.