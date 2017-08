18 ago 2017 silvia torres

Compartir en google plus

Comprar frutas y verduras frescas es lo que deberíamos hacer en un mundo ideal, pero a veces en la vida real debemos entrar en el mundo de los congelados, lo cual no tiene que ser necesariamente una mala elección nutricional. De hecho no son pocos los nutricionistas que creen que congelar porciones de frutas y verduras ayuda a cumplir la recomendación de consumir diario cinco piezas de frutas y una buena cantidad de verduras.

Varios estudios han demostrado que las personas que compran las frutas y verduras congeladas las consumen en mayor proporción que aquellos que no lo hacen, además tienen menores índices de masa corporal y mayores niveles de potasio, fibra, calcio y vitamina D. Es cierto que dicha investigación fue financiada por la Fundación de Productos Congelados de Estados Unidos, pero sus hallazgos tienen sentido para la mayoría de los expertos porque el proceso de congelamiento ace su consumo más fácil pues no hay que levarlas, pelarlas ni cortadas. Además, no altera las propiedades de las frutas y las verduras.

Según un estudio de la Universidad de Chester en Reino Unido que midió y comparó los niveles de nutrientes de frutas y verduras congeladas frente a otras que habían pasado tres días en la nevera, incluyendo el brocoli y las moras, las piezas congeladas tenían un nivel más alto de nutrientes que las frescas que llevaban varios días en la nevera. Por otra parte, los productos congelados suelen ser más baratos que los frescos.

En ningún caso la idea es sustituir toda la comida fresca por congelada pero es una buena opción si se trata de comer la cantidad diaria adecuada de frutas y verduras. Hay que pensar en su versión congelada como en un complemento más de una dieta saludable. Lo importante es buscar productos libres de aditivos, bajos en sodio, y cuyo único ingrediente sea fruta o verdura.