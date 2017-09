Esta es la rutina de las mujeres sanas

4 sep 2017 silvia torres

Se ponen ellas primero. “Muchas mujeres no satisfacen plenamente sus necesidades porque siempre anteponen otros intereses a los suyos”. Los dice David Katz, MD, presidente del Colegio Americano de Estilo de Vida y autor del libro Disease Proof. Prefieren comer las que hacer su propia comida y están dispuestas a sobras de los niños sacrificar su tiempo para dedicarlo a otra persona. Sin embargo, las mujeres de éxito intentan dedicar algo de tiempo a ellas mismas y no son tan sacrificadas, sobre todo no renuncian a horas de sueño o a unos minutos diarios para quedarse a solas consigo mismas. Incluso si es necesario lo planifican en su agenda.

No se beben las calorías. Excepto el agua, el café o el té si no se les añade azúcar o alguna crema, el resto de las bebidas suelen ser calóricas y demasiado azucaradas. Así que las chicas saludables no beben más de una al día. Incluso los zumos de fruta entran en esta restricción, pues han perdido la mayoría de la fibra de la fruta y solo conserva el azúcar.

Usan protección solar

Aunque sea poca y una vez al día, las mujeres saludables se ponen un bloqueador solar, al menos en la cara, el cuello y el escote. En verano y en invierno. Tampoco suelen olvidarse de las manos, eternas olvidadas que suelen estar expuestas a la radiación solar y son de las primeras en mancharse y mostrar signos de fotoenvejecimiento.

No calman el estrés jugando en el teléfono. Después de un largo día de trabajo mucha gente se relaja con el teléfono, jugando al Candy Crash, mirando el Facebook o intercalando con los amigos por WhatsApp. Sin embargo, los psicólogos recomiendan buscar gratificaciones a más largo plazo y con un contenido verdaderamente positivo, por ejemplo, quedar con amigos en un bar en lugar de chatear con ellos por teléfono.

Son estrictas con sus horarios de sueño

Estas personas son flexibles con casi todo: sus comidas, sus entrenamientos, su vida social. Sin embargo, intentan irse a la cama y despertarse cada día a la misma hora. No solo es un modo de descansar para ser más productivos y estar de mejor humor al día siguiente, sino que con esta disciplina reducen el riesgo cardiovascular, el estrés, la obesidad y la depresión.