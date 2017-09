Tres curas sorprendentes para el jet lag

12 sep 2017

Compartir en google plus

Empieza la semana de la resaca de sueño, del cansancio, de ir como un zombie porque tienes que adaptarte en tiempo record a una diferencia horaria de varias horas una ves que has vuelto de tu fantástico y lejano viaje de vacaciones. Cuando atravesamos varias zonas horarias nuestro reloj biológico se desajusta y provoca un desorden entre el horario de la zona al que has regresado, el tuyo, y el horario de la zona donde has estado de viaje. Ese cambio brusco ocasiona una disrupción en el ritmo sueño vigilia. La consecuencia es sentirse somnoliento y de mal humor.

Lentamente tu reloj circadiano se irá ajustando y acabará aceptando el fin de las vacaciones, pero ese proceso puede durar varios días, la idea es acelerar ese tránsito con algunos tips. Veamos: