19 oct 2017

Especialista en ginecología oncológica y director del Área de Salud de la Mujer de la nueva Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, el doctor Luis Chiva de Agustín sabe bien lo que significa ser paciente. Tras superar una leucemia y dos trasplantes de médula, defiende una medicina empática en la que las emociones de las pacientes formen parte de los cuidados médicos. En vísperas del Día Mundial del Cáncer de Mama, esta es su visión de la atención que debe recibir una paciente con un tumor mamario.

Mujerhoy Muchas pacientes se sentirán bien al oírle decir que los médicos deben tener en cuenta sus emociones.

Dr. Luis de Chiva de Agustín La empatía es una fuerza en medicina. Un médico que sabe ponerse en el lugar de su paciente es más capaz de anticipar sus reacciones y de prevenir lagunas de comunicación que pueden tener consecuencias negativas.

Mujerhoy ¿No puede haber empatía sin una buena comunicación?

Dr. L. Así es. A pesar de las altas tasas de curación en cáncer mamario, la palabra cáncer sigue asustando muchísimo. La primera reacción de las pacientes suele ser de pánico. En su mente se agolpan montones de preguntas sin respuesta, ideas de un futuro incierto, de pérdida de felicidad y de oportunidades. Un médico con habilidades de comunicación y que demuestre empatía ayuda a superar esa fase.

Mujerhoy ¿Hay un proceso de adaptación a la idea de padecer un cáncer?

Dr. L. La paciente pasa, en primer lugar, por una fase de shock en el momento de recibir el diagnóstico. Casi inmediatamente después llega la negación. Los pensamientos en ese momento son: "¿No se habrán equivocado? En mi familia nunca ha habido cáncer". A continuación llega la tristeza, el llanto. Y con el apoyo adecuado, viene la racionalización y, finalmente, una idea positiva: "Me pongo manos a la obra y voy a enfrentarme a esto".

Mujerhoy ¿La paciente puede participar en decisiones que afectan a su tratamiento?

Dr. L. Por suerte, la era de la medicina paternalista ha quedado superada y los pacientes son hoy el centro de la atención. Pero para participar en las decisiones hay que estar bien informada y tener una relación de confianza con el médico.

Mujerhoy ¿Y si la paciente quiere pedir una segunda opinión?

Dr. L. Eso no debe molestar al médico. Diría incluso que un médico que ayuda a buscar esa segunda opinión genera confianza. Conozco a muchos especialistas que ofertan hoy esa segunda opinión ya de partida.

Mujerhoy ¿Qué espera una paciente con cáncer de mama de su médico?

Dr. L.

Esa es una pregunta que nos hemos planteado de modo científico. De hecho, la Clínica Mayo investigó las expectativas de las pacientes respecto de su oncólogo y las conclusiones fueron las siguientes:

Conclusiones: Quiero que me transmita confianza.

Que se ponga en mi lugar y entienda lo que estoy sintiendo.

Que sea humano y respetuoso y me trate con consideración.

Que me trate como una persona, no como un tumor.

Que sea directo y utilice un lenguaje claro, que yo pueda entender.

Que sea meticuloso y concienzudo, y que también esté atento a los detalles. Hasta hace bien poco, la percepción de los pacientes no se tenía muy en cuenta. Y sin embargo es importante. Hay una frase que me gusta mucho: "A la paciente no le preocupa todo lo que tú sabes hasta que nota que te preocupas por ella". Creo que resume ese aspecto.

Mujerhoy Sin embargo, los estudios médicos no contemplan la comunicación...

Dr. L. Así es, y supone una carencia enorme. Porque la medicina no solo consiste en saber diagnosticar y tratar enfermedades. Hay que tener tiempo para reflexionar, para meditar, para aprender a curarnos y así poder curar a otros. Eso requiere practicar la empatía y desarrollar habilidades de comunicación.

Mujerhoy Algunos médicos no parecen muy empáticos. Muchos te reciben sin mirarte siquiera...

Dr. L. Estamos perdiendo las formas. No nos levantamos cuando llegan los pacientes, no les miramos a los ojos, no les sonreímos, estamos pendientes de la pantalla del ordenador. Incluso estamos perdiendo la liturgia del examen físico. Digo liturgia, porque tiene efecto terapéutico, te convierte en un chamán. Tú sientes que te haces cargo del cuerpo de tu paciente y ella lo vive de ese modo. Sin ese examen físico, no se produce esa conexión sanadora.

Director de Salud de la Mujer de la Clínica de Navarra en Madrid. pinit

Mujerhoy De nuevo estamos hablando de cercanía...

Dr. L. Es que es esencial. Recuerdo a pacientes que entraban en pánico cuando les hablaba de quimioterapia. Entonces yo les contaba cómo me habían tratado de una leucemia con quimioterapia y cómo había superado dos trasplantes de médula. Al saber que yo había vivido ese proceso en persona y que me había recuperado, todo les resultaba más creíble.

Mujerhoy Porque la enfermedad también transforma al médico...

Dr. L. Absolutamente. De hecho, creo que la enfermedad me ha permitido ser mejor médico que antes, porque he estado en el lado del paciente.

Mujerhoy Perder las mamas y el deterioro de la imagen está en la mente de las mujeres.

Dr. L.

Es verdad, pero quiero decir que hemos avanzado mucho en eso. De hecho, un profesional que aborde hoy el cáncer de mama de manera mutilante está equivocando el camino. Hoy se hacen menos mastectomías que antes y, además, existen muchas técnicas de reconstrucción. Las propias mujeres han estimulado la investigación en ese campo y ayudado a desarrollar la cirugía oncoplástica.

"La medicina no es solo diagnosticar. Hay que tener tiempo para reflexionar".

Mujerhoy ¿Hasta qué punto esta enfermedad altera la sexualidad?

Dr. L. Una mujer que deja de sentirse atractiva tiende a evitar las relaciones sexuales. Es un problema que hay que atender, porque la recuperación de la sexualidad es sanadora. La pareja puede hacer mucho.

Mujerhoy Pero eso no siempre ocurre...

Dr. L. Por desgracia. Muchos hombres que creen que empatizan con la paciente lo hacen con lo que yo llamo "falso respeto". Por ejemplo, cuando propones a la mujer una cirugía reconstructiva de la mama con DIEP (técnica en la que se utiliza tejido de la propia paciente), que es más complicada, algunos dicen"Por mí no lo hagas". Sin embargo, el médico sabe que la mujer quiere hacerlo, por ella y por él, y está pidiendo apoyo.

Mujerhoy Los resultados estéticos son cada vez más adecuados y mejores.

Dr. L. Lo son. Por ejemplo, con la técnica del DIEP, son excelentes y muy naturales.

Investigación y trabajo en equipo Con un total de 46 especialidades médicas, la nueva Clínica Universidad de Navarra (CUN) de Madrid, que se inaugurará este otoño, se define como un centro investigador en el que priman las técnicas más punteras y el trabajo en equipo. "Con los pacientes como centro, su diseño está pensado para reducir tiempos de espera, evitar desplazamientos y optimizar la atención", explica su director médico, el doctor Jesús San Miguel. El Área de Salud de la Mujer de este nuevo centro posee departamentos de Salud materno/fetal, Ginecología general, Salud sexual, Fertilidad, Ginecología oncológica y Patología mamaria. Ocho especialistas trabajan en ella. "Desde ese enfoque, todos los médicos se hacen responsables de la paciente, aunque haya uno llevando el peso principal", explica el doctor Chiva.

Mujerhoy ¿Y que hay de conservar la fertilidad tras la quimioterapia?

Dr. L. Hoy existen soluciones que permiten preservar la fertilidad antes del tratamiento con quimioterapia. Congelar tejido ovárico u ovocitos para utilizarlos cuando la mujer esté recuperada son opciones que ofrecemos y que nos parecen atractivas.

Mujerhoy ¿Se puede llevar una vida normal con cáncer?

Dr. L. Definitivamente sí. Incluso con la enfermedad avanzada, la aplicación de cuidados paliativos a tiempo ha demostrado prolongar la vida de las pacientes.

"Cada paciente tiene su propio cáncer y le hacemos un traje a su medida"

Mujerhoy ¿Qué opina del secretismo respecto a esta enfermedad?

Dr. L. Yo lo llamo la conspiración del silencio, porque perpetúa la idea del cáncer como sinónimo de fatalidad, de enfermedad innombrable.

Mujerhoy ¿Y qué se hace cuando alguien quiere ocultar a un familiar que tiene cáncer?

Dr. L. Con los familiares delante, preguntas a la paciente: "¿Qué más quiere saber? ¿Le queda alguna duda? ¿Quiere preguntarme algo más?". Si hace esa pregunta, se lo aclaras, por supuesto sin superar lo que crees que puede soportar. Los médicos tenemos que ser sinceros, decir siempre la verdad.

Mujerhoy ¿Y si se encuentra con el caso de una paciente que quiere mantener su enfermedad en secreto?

Dr. L. Se dan muy pocos casos de ese tipo. De hecho, las pacientes se liberan al contar lo que les sucede. Yo creo que produce esperanza ver a una persona que lleva su enfermedad con naturalidad.

Mujerhoy ¿Le queda algo por decir como experto?

Dr. L. Quiero transmitir dos ideas básicas. La primera es que cada paciente tiene su propio cáncer de mama, que es personal e intransferible. Tanto es así, que cada vez más tratamos esta enfermedad con terapias personalizadas, le hacemos un traje a medida a cada tumor. Y la segunda es que tenemos suerte de vivir en un país desarrollado donde existen programas de cribado que detectan tumores en estadíos muy precoces y donde se aplican tratamientos que permiten tasas de supervivencia del 90% a los 10 años. Hoy, la inmensa mayoría de los tumores mamarios se curan y, cuando no es así, el cáncer de mama se convierte a menudo en una enfermedad crónica.

*Artículo originalmente publicado en el número 966 de mujerhoy.