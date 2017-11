¿Es necesario usar protección solar todos los días del invierno?

14 nov 2017

Compartir en google plus

Según la mayoría de los expertos la respuesta es un sí rotundo. El daño solar, dicen, es como un taxímetro, solo va hacia delante. Cuanto más larga sea la carrera y más rápido vaya el taxi más rápido correrá el taxímetro. En otras palabras, los rayos ultravioletas seguirán dañando tu piel tras el verano y durante el invierno, pero no lo harán de la misma manera si vas a esquiar a la alta montaña, si vas a Canarias o si vives en la ciudad. Por ejemplo, si vas a darte un baño en la piscina en Canarias durante el invierno es probable que necesites la misma protección solar que en verano.

Pero si vives en una ciudad del norte, quizás sea suficiente un SPF bajo para cada día porque en los meses de invierno el impacto de los rayos UVB será menor. Pero no quiere decir que no exista riesgo. Probablemente esa dosis de rayos UVB no te quemarán pero sí pueden producir daño solar, por ejemplo manchas oscuras en la piel, porque además aunque lleves gafas de sol son capaces de traspasarlas.

Usar una crema hidratante con protección solar puede ser una buena salida los meses de invierno, excepto si vas esquiar o vives en la costa o en la montaña. De esta manera también protegerás la piel de la deshidratación propia del invierno. Una crema hidratante con un SPF de entre 15 y 30 es lo ideal para ponerse en los meses en que vamos cubiertos con bufandas, gorros y guantes. No olvides que las manos también deben protegerse del sol.