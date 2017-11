Dos malos hábitos que te harán parecer mayor

21 nov 2017

Compartir en google plus

Beber mucho alcohol y fumar durante varios años son dos malos hábitos bien conocidos por sus malos efectos sobre la salud. Pero ahora la ciencia ha comprobado que a su mala fama hay que añadirle algo más. La combinación de ambos hábitos hace parece a la gente mucho mayor de lo que realmente es.

En la investigación, publicada en el Journal of Epidemiology & Community Health, un grupo de investigadores daneses revisaron una base de datos de más 11.000 personas que estaban registrados en el Copenhagen City Heart Study, todos fueron seguidos desde 1976 hasta 2003 y se registraron sus hábitos de alimentación, sus patrón de consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco. También se midieron algunas características típicas del envejecimiento, entre ellas las marcas de la edad como la formación de un anillo gris opaco alrededor de la córnea, las placas en los párpados, los pliegues de las ojeras y en los hombres el patrón de calvicie.

Estos síntomas no son superficiales, el envejecimiento prematuro puede ser una señal de una salud frágil que eleva el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como los problemas cardíacos.

Además, los signos exteriores del envejecimiento tienen un valor productivo para calcular el promedio de la duración de la vida de un sujeto. Lo que encontraron los investigadores fue que las personas que bebían mucho (más de 28 tragos por semana las mujeres) tenían un 33% más de probabilidades de desarrollar el anillo gris alrededor de la cornea (uno de los signos de envejecimiento prematuro) si se comparaban con las mujeres que bebían siete tragos a la semana.

La calvicie no está asociada al consumo de alcohol y tabaco

Los grandes fumadores también presentaban el mismo riesgo comparados con los no fumadores. El único signo de envejecimiento que el estudio no pudo asociar claramente al tabaco ni al alcohol fue la calvicie. Lo cual no fue una sorpresa porque está muy establecido el origen genético de este asunto.

La cantidad aquí es importante. Los científicos apenas encontraron diferencias en la velocidad de envejecer entre los que bebían y fumaban moderadamente y los que nunca habían hecho ni una cosa ni la otra.

Sin embargo, los autores señalan que esto no debe interpretarse como que las personas tienen barra libre para fumar y beber moderadamente porque, dicen , otros datos demuestran que cualquier cantidad de nicotina en el organismo es perjudicial para la salud, aunque sobre el alcohol aún se debate este punto. Lo que sí se puede sacar en claro de este estudio es que si queremos parecer más jóvenes hay una técnica a nuestro alcance, gratis y que hasta nos puede ayudar a ahorrar, no fumar y beber poco.