9 dic 2017

Siempre me ha chocado que muchas mujeres con puestos de decisión imitan actitudes masculinas. ¿No refuerzan así la idea de que el poder es "cosa de hombres?". Estoy hablando con Marta Garaulet, doctora en Farmacia, catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia, investigadora en la Universidad de Harvard y experta mundial en Crononutrición. Estamos sentadas ante sendas tazas de té, olvidando que esta es una entrevista, y no una charla entre amigas. "Siempre he pensado que todos debemos ir en busca de nuestros sueños siendo como somos. Recuerdo que un día, en una conferencia, llevé un collar de monedas de plata que había sido de mi bisabuela. ¡Pues fíjate que me criticaron diciendo que esa no debía ser la imagen de una científica! Está claro que las barreras nos las ponemos nosotros".

Con su sonrisa y sus tacones rojos, Garaulet no posturea pretendiendo ser lo que no es. Y eso que puede presumir de haber publicado más de 200 estudios en las revistas científicas más importantes del mundo. "No veo por qué tengo que actuar como un hombre, no lo soy", dice con naturalidad. Al contrario que muchos hombres a los que entrevisto, Marta no duda en mencionar a su marido, sus hijos, sus padres, sus amigos, sus emociones… mientras habla de su trabajo. "Soy el resultado de todo eso", dice. De hecho, Los relojes de tu vida (Paidós), su nuevo libro está tan repleto de experiencias personales que, sin darte cuenta, ya estás metida de lleno en la Cronobiología, esa ciencia que explica por qué no eres la misma por la mañana que por la noche, por qué tus resultados analíticos, tu metabolismo, tu estado de ánimo… cambian dependiendo de la hora del día. "Fuiste tú quien me animó a escribir este libro. Decías que publicar en revistas científicas está muy bien, pero que si la ciencia no llega a la gente de a pie, pierde valor".

Mujerhoy Por suerte, eso está cambiando.

Marta Garaulet ¡Y rápidamente! Que el premio Nobel de Medicina de este año se haya concedido a los descubridores del reloj biológico en la mosca de la fruta (organismo modelo en estudios genéticos y evolutivos) es el mayor reconocimiento posible.

Mujerhoy

Que hayamos evolucionado bajo el sol durante miles de años ayuda a entender cómo los cambios de luz solar influyen en nuestro cuerpo.

Marta Garaulet Hemos desarrollado genes que se activan o desactivan en función de la luz solar. Si nos exponemos a la luz del sol en horas adecuadas, nuestros relojes se pondrán en hora. Si la recibimos escasamente o a deshoras, desarrollaremos cronodisrupción, un riesgo para la salud.

Mujerhoy Pero hay personas a las que la noche le estimula.

Marta Garaulet Ja, ja, es verdad...y yo soy un ejemplo de tipo "buho". Funciono mejor por la noche. De hecho, creo que mi interés por la Cronobiología se debe a mis problemas para adaptarme a la vida diurna. Quería saber por qué me siento más activa y se me ocurren más ideas por la noche.

Mujerhoy

Cuéntanos la anécdota de los peces, la que le llevó a relacionar las horas de la comida con la obesidad.

Marta Garaulet ¡Pasó cuando el profesor Juan Antonio Madrid, de la Universidad de Murcia, uno de los primeros cronobiólogos de España, investigaba la mejor hora para dar de comer a peces de piscifactoría para que engordaran. Pensé que si la hora de la comida influye en el peso de los peces, también debía influir en el de los humanos. En 2001 ya se sabía que, aparte del reloj central situado en el hipótalamo [glándula cerebral que hace de puente entre el sistema nervioso y el endocrino], tenemos relojes en el corazón, el hígado, el páncreas... ¿Existirían también relojes en la grasa corporal? Esa hipótesis me llevó a investigar en Harvard.

Al comer a deshora, rápido o picar, activamos cambios que favorecen la obesidad". Marta Garaulet

Mujerhoy En 2007, fuiste la primera en publicar que la grasa tenía horas.

Marta Garaulet Así es. El estudio apareció en International Journal of Obesity. Demostraba que la grasa humana sigue ritmos de 24 horas, que tiene genes reloj. ¡Lo genial fue comprobar que actúan incluso fuera del cuerpo humano, en placas de laboratorio! Fue un hallazgo sensacional. Hasta entonces nadie había estudiado eso.

Mujerhoy ¿Qué pasa si una persona tiene mutaciones en los genes reloj de la grasa corporal? ¿Engordará necesariamente?

Marta Garaulet No, esas mutaciones no son una sentencia. De hecho, una persona con un mayor riesgo genético, pero que sigue una dieta y unos hábitos saludables, puede acabar teniendo menor riesgo de obesidad que otra con la variante genética "buena", pero con hábitos poco sanos.

Mujerhoy O sea, que la dieta y el estilo de vida pueden pesar tanto como los genes.

Marta Garaulet Así es. No podemos cambiar nuestro código genético, pero sí podemos hacer que nuestros genes se activen o no se activen, cambiando factores externos. Es lo que se conoce como epigenética, que significa "alrededor de los genes". Por ejemplo, si adoptamos una dieta y un estilo de vida de tipo mediterráneo, podemos hacer que nuestros genes actúen en nuestro favor. Eso incluye tener en cuenta los horarios.

Mujerhoy ¿Por ejemplo?

Marta Garaulet Hay señales que favorecen la obesidad, por ejemplo cuando comemos a deshora, picamos continuamente, comemos rápido, por aburrimiento o de forma compulsiva. ¡Entonces llegamos a activar hasta 12 veces cambios que favorecen la obesidad!

Marta Garaulet y Marisol Guisasola, durante la entrevista. pinit Mujerhoy ¡Hasta los resultados de los análisis cambian según las horas! Marta Garaulet Los valores de azúcar, colesterol, cortisol e insulina en sangre o los de la presión arterial varían a lo largo día y se alteran también cuando existe cronodisrupción. Pasa también con la señal que estimula nuestro apetito, el neuropéptido Y (NPY), o con las hormonas que influyen en lo que comemos, la ghrelina y la leptina. Mujerhoy En tu libro cuentas cómo los "amores" del NPY influyen en el riesgo de obesidad. ¡Me ha parecido un relato genial! Marta Garaulet Ja, ja, me dicen que es como un cuento… Explico que el NPY es un señor feudal que vive en su castillo, situado en el cerebro. Tiene dos amores: el de su esposa fiel, la hormona leptina, que vive en la grasa pero que le visita diariamente. La leptina lo inhibe, lo mantiene relajado e inactivo, y así dejamos de tener hambre. Sin embargo, en el estómago reside la amante del NPY, que es la hormona ghrelina. La ghrelina también viaja al castillo, sin coincidir jamás con la leptina, y jalea y estimula al NPY para que desarrolle su máxima potencia y estimule nuestro apetito. Según gane una u otra –y eso depende de las decisiones que tomemos con la dieta, el descanso o la actividad física– comemos o dejamos de comer. Todo eso se descubrió en el año 2003, y ayuda a entender el papel que tiene ese "trío" en el apetito.

Las dietas restrictivas o la falta de suño aumentan los niveles de ghrelina, que estimula el apetito". M. Garaulet

Mujerhoy Es decir, que hay que estimular a la esposa y no a la amante.

Marta Garaulet Eso es. De hecho, los humanos somos los únicos animales, aparte de los domésticos, que podemos modular señales que controlan nuestro apetito.