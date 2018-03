La obesidad dispara el riesgo de cÃ¡ncer de mama

3 mar 2018

Cuando Luisa Hernán, de 58 años, leyó que una de cada ocho mujeres tiene riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida, no se sintió aludida. En su familia no se había producido ningún caso de cáncer y pensaba que su riesgo era mínimo. Pero hace seis años una mamografía detectó un pequeño bulto en su mama izquierda que resultó ser canceroso.

Por suerte, el tumor medía menos de 2 cm, era sensible a la hormona estrógeno (un tipo de tumor que se conoce como hormonodependiente) y no se había extendido a los ganglios linfáticos, por lo que, una vez extirpado, no necesitó quimioterapia ni mastectomía, aunque sí terapia hormonal durante cinco años, para minimizar el riesgo de recaída. "Mi oncóloga dice que estoy curada, pero yo me preguntaba qué habría hecho mal para tener cáncer de mama con un historial familiar tan limpio de cáncer", reconoce.

El riesgo de no saber 15 de cada 20 personas no saben que la obesidad está asociada a varios tumores y 9 de cada 10 desconocen que beber o fumar aumenta el riesgo, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, que para difundir estos datos ha elaborado el vídeo Prevenir el cáncer está en nuestras manos. www.seom.org.

Ahora, un estudio liderado por el Instituto Hospital del Mar de Barcelona aporta nueva luz a su caso. Durante los 10 años anteriores a su diagnóstico, Luisa había engordado 18 kilos. Según dicha investigación, la obesidad multiplica por 12 el riesgo de que una mujer sufra cáncer de mama; mucho más de lo que los investigadores esperaban. "¡Menos mal que he perdido 13 kilos. Mi oncóloga me ha dicho que la obesidad también multiplica por cinco el riesgo de que las mujeres desarrollemos problemas cardiovasculares y de eso sí que hay casos en mi familia", añade.

Menos 20%

"El sobrepeso es especialmente perjudicial para las mujeres", explica el doctor Albert Goday, endocrinólogo del Instituto Hospital del Mar de Barcelona y autor del trabajo, el mayor realizado en nuestro país sobre este asunto. "Aunque la obesidad también aumenta el riesgo de cáncer en los hombres, no lo hace de forma tan acusada. En el varón, duplica el riesgo de cáncer y no influye tanto en el de enfermedades cardiovasculares como en la mujer, si analizas el riesgo de forma aislada y no por enfermedades asociadas", añade.

Los científicos analizaron datos del estudio FRESCO, investigaciones realizadas en siete comunidades autónomas y que siguió a más de 50.000 personas de entre 39 y 79 años, la gran mayoría con exceso de peso u obesidad, durante una década. "Agrupamos a los voluntarios y comparamos los datos para ver si habían desarrollado cáncer, enfermedad cardiovascular o diabetes tipo 2. Vimos que cada kilo de menos reduce los riesgos, sobre todo en mujeres. De hecho, si una mujer con sobrepeso u obesidad pierde cinco kilos y no los vuelve a ganar, reduce su riesgo cardiovascular o de cáncer un 20%".

Qué puedes hacer: consejos del doctor Goday Cualquier pérdida de peso es beneficiosa.

Si empiezas a ganar peso en la menopausia, no esperes para actuar.

Si no puedes perder, al menos evita ganar más.

Si has pasado por un cáncer, no engordes, para reducir el riesgo de recaída.

Evita el sedentarismo, los alimentos ricos en grasas, carbohidratos refinados y azúcares, y el estrés. Disparan el riesgo de sobrepeso.

Riesgo añadido

"Lo interesante es que son datos específicos de España. El estudio no solo corrobora, sino que subraya la relación entre obesidad y riesgo de cáncer de mama que ya habían visto estudios realizados en otros países", asegura el doctor Goday.

Los cánceres de mama y ovario se dan más en mujeres en edades menopáusicas, cuando se producen cambios hormonales que predisponen al aumento de peso. De hecho, dos de cada tres cánceres de mama que se diagnostican en España son cánceres sensibles a hormonas y se dan sobre todo en mujeres de entre 45 y 65 años de edad.

"Hoy sabemos que las mujeres en edad menopáusica tienden a acumular grasa en la zona de la cintura y el vientre (obesidad abdominal o visceral), y que esta grasa es especialmente inflamatoria y favorece el desarrollo de muchas enfermedades crónicas y, en especial cánceres sensibles a hormonas, como los de mama y ovario. Sé que cuesta perder peso y que muchas mujeres tiran la toalla en mitad de las dietas, porque no consiguen bajar todo lo que quieren, pero les aseguro que el esfuerzo merece mucho la pena. No podemos prevenir el cáncer al 100%, pero podemos reducir el riesgo si evitamos el exceso de peso".

El riesgo sumando cifras

El índice de masa corporal (IMC) indica si tu peso se corresponde con tu altura. Resulta de dividir el peso en kilos por la altura en metros al cuadrado. Por ejemplo, si pesas 60 k y mides 1,63 m, tu IMC es de 22,3. Por su parte, la medida de cintura indica el riesgo de obesidad abdominal o visceral (depósitos de grasa en torno a los órganos internos). Conjuntamente, el IMC y la medida de la cintura dan idea del riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad. Se aconseja menos de 94 cm de cintura para hombres y menos de 80 cm para mujeres. Estos son los valores del IMC:

Menor de 18,5: Infrapeso.

18,5 a 24,9: Normopeso (saludable).

25 a 29,9: Sobrepeso.

30 a 39,9: Obesidad.

Más de 40: Obesidad extrema o de alto riesgo.

