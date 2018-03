19 mar 2018

Françoise Firmin es una especialista y su especialidad es esculpir las orejas perfectas para sus pacientes. Para ello, tiene su propio sistema en el que utiliza cartílago de la costilla del propio paciente. Eso explica que a su consulta en la Clínica Georges Bizet de París lleguen personas de todo el mundo con amputaciones y padres con niños que han nacido sin orejas, aquejados de una enfermedad rara llamada microtia. Este problema afecta a uno de cada 7.000 nacimientos y que en España se opera en centros como el Hospital 12 de Octubre y el Hospital Niño Jesús de Madrid y el Vall d'Hebrón de Barcelona. Para explicar la técnica que lleva su nombre, la doctora Firmin ha intervenido en las Jornadas Interactivas de Cirugía para Estudiantes, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra.

Más de 350 estudiantes han asistido a la conferencia que dio esta cirujana de 76 años que está pensando en jubilarse, pero que tiene energía para dar y regalar. "He transmitido mi técnica a muchos colegas y llevo más de dos años dedicando mis fines de semana a escribir un libro técnico. Ahora quiero recuperar mi pasión, que es la escultura, y ocuparme del hotel que me están construyendo en Marruecos", explica. Un descanso para una mujer que no siempre lo tuvo todo de cara: "Fui a mi primera entrevista para un puesto como interna en cirugía en 1967, y el responsable me dijo que esa especialidad no estaba hecha para la mujer. Un mes después, me dijo: "Françoise, me encantaría que se quedara con nosotros". Lo hizo y sus pacientes se lo agradecen.

Mujerhoy: Empezó reconstruyendo mamas...

Dra. Françoise Firmin: Así es, pero después de 15 años en reconstrucción mamaria, empecé a reconstruir orejas. Creo que la obsesión por reproducir esos relieves tan complicados tiene que ver con mi faceta como escultora.

Mujerhoy: Y siempre habla de la emoción que supone operar a un niño que ha nacido sin orejas o con malformaciones en ellas.

Dra. Françoise Firmin: Ver el reconocimiento del niño y de los padres es siempre un momento de gran emoción para mí. Los padres pueden llevar años esperando esa reconstrucción y yo siento que no puedo decepcionarles.

Mujerhoy: Estas esperas pueden resultar muy estresantes...

Dra. Françoise Firmin: A los padres les cuesta mucho aceptar que hay que esperar a que el niño tenga nueve o 10 años, pero no podemos actuar antes porque la oreja debe tener un tamaño adecuado y porque el tórax debe estar lo bastante desarrollado como para extraer suficiente cartílago para poder realizar la reconstrucción.

Mujerhoy: ¿Pueden conllevar sordera las malformaciones de las orejas?

Dra. Françoise Firmin: En ocasiones pueden afectar si falta el conducto, aunque el nervio auditivo sea normal. En esos casos, los sonidos se transmiten, pero con muy baja intensidad. Si el problema es bilateral, y no hay conducto auditivo, el niño debe llevar un aparato de audición cuanto antes, con el fin de que consiga una buena adquisición del lenguaje.

Para reconstruir orejas hay que tener buen ojo". Dra. Françoise Firmin

Mujerhoy: ¿Qué anomalías son las más comunes?

Dra. Françoise Firmin: Cada caso es diferente. Puede afectar solo a una o a las dos orejas o estar asociadas a otras anomalías de la cara, por ejemplo de la mandíbula, de las órbitas oculares y otras aún más complejas. En esos casos, el trabajo en equipo con cirujanos especializados es esencial. Por eso hace 10 años formamos el grupo DAMMA [siglas de Deformación Auricular Mandibular y Malformaciones Asociadas], con objeto de ver a esos pacientes de forma conjunta.

Mujerhoy: ¿Y qué es importante en la reconstrucción de la oreja?

Dra. Françoise Firmin: Me parece esencial utilizar un soporte con tejido humano. Los materiales sintéticos no dan buenos resultados. El cartílago de las costillas del propio paciente ha demostrado ser el mejor soporte. La extracción deja una cicatriz de unos seis a ocho centímetros, pero el tórax no queda deformado.

Mujerhoy: ¿Por qué no dan buenos resultados los de material sintético?

Dra. Françoise Firmin: Porque, para el organismo, ese material es un cuerpo extraño. Al final da muchas complicaciones difíciles de resolver.

Mujerhoy: ¿Cómo se desarrolla la operación en sí?

Dra. Françoise Firmin: Por lo general, se requieren dos intervenciones. En la primera colocamos bajo la piel de la zona auricular la maqueta de cartílago de la costilla, que reproduce los relieves que le faltan a la oreja. En la segunda, extraemos la oreja ya reconstruida y creamos el espacio posterior. Hay que dejar pasar de cuatro a seis meses entre las dos intervenciones.

Mujerhoy: ¿Las amputaciones por accidentes o tumores se tratan igual?

Dra. Françoise Firmin: Los relieves se reproducen también con cartílago costal, pero el recubrimiento depende del estado de la piel. Hay que analizar cada caso. Siempre digo que, para reconstruir una oreja, hay que tener buen ojo y ser creativo. ¡Un trabajo de escultor!

Así nace una especialista de fama mundial

Dicen que la doctora Françoise Firmin hubiera podido reconstruir la oreja de Vincent Van Gogh. Se hubieran entendido, porque ella es artista y escultora, y porque empezó Medicina pensando en hacerse psiquiatra. A los dos años abandonó la psiquiatría y decidió ser cirujana. Más tarde, descubrió la cirugía de la oreja al leer un artículo del doctor Burt Brent, cirujano plástico de San Francisco. Atraída por la especialidad, trabajó luego con el doctor Paul Tessier, reconocido por sus reconstrucciones faciales. Tras una estancia en San Francisco, Firmin se trasladó a Tokio para aprender las técnicas del dr. Satoru Nagata en reconstrucción del pabellón auricular. Fruto de todas esas experiencias, la técnica de Firmin incorpora aportaciones de todos ellos y se ha convertido en un modelo a seguir. Solo en el último año ha realizado más de 250 intervenciones.

Antes y después de una oreja

La doctora Firmin dibuja primero una oreja normal sobre un calco transparente y utiliza la copia para reproducir una maqueta tridimensional a partir de segmentos de cartílago de costilla extraída al propio paciente. Un molde de oreja normal permite copiar los relieves de forma precisa. Aunque la técnica es eficaz, el futuro augura cambios radicales. La ingeniería de tejidos, que permite fabricar tejido humano a partir de células, materiales de ingeniería y factores bioquímicos, anuncia ya nuevos métodos. Es muy probable que los cirujanos del futuro sonrían al recordar a una cirujana que extraía cartílago costal para fabricar a sus pacientes la oreja que les faltaba.