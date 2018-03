21 mar 2018

Una especialista del Servicio de Inspección de la USDA, una institución más que temida en Estados Unidos por la rigurosidad de sus inspecciones y parámetros sanitarios, asegura que nuestras cocinas podrían ser más higiénicas y seguras si tiramos a la basura con mayor frecuencia estas siete cosas:

1. La esponja de lavar los platos. No es para siempre, no se revaloriza con el tiempo, no es cara… Entonces, ¿por qué no la recambias todos los meses?, ¿por qué insistes en lavarla una y otra vez, y a veces hasta en pasarle por agua hirviente para matar sus gérmenes? Todos los estudios aseguran que hagas lo que hagas la esponja de la cocina es un sitio ideal para que se acumulen los gérmenes. Vale la pena que la renueves con frecuencia.

2. Restos de comida que te has olvidado de cocinar. Ya sabemos que la comida no se tira pero si encuentres en el fondo de la nevera unos restos de comida que ya no recordabas lo mejor es que acaben en la basura. La organización USDA recomienda usar la app FoodKeeper para organizar un calendario de cuando congelar o comer los restos que quedan en la nevera.

3. Especias y condimentos caducados. Ese bote de una especia exótica que te trajiste de un viaje al otro lado del mundo, y cuya fecha de caducidad está más que pasada, es un firme candidato para ir a la basura. Probablemente ya no le queda nada de aroma ni de sabor, seguramente ha cambiado el color, pero ya no te acuerdas. Para qué lo vas a guardar.

4. El polvo de hornear que probablemente haya perdido eficacia. La mayoría de las marcas de polvo de hornear van perdiendo eficacia con el tiempo, porque además de bicarbonato de sodio que es su principal ingrediente también contienen otras sustancias como el almidón y otros excipientes que llevan peor el paso del tiempo. La recomendación es combinar una cucharada de polvo de hornear con un tercio de vaso de agua caliente y si se producen burbujas se puede considerar que el polvo de hornear está listo para ser usado.

5. Claras y yemas de huevos. La recomendación es que si los guardas las uses o las congeles en 24 horas. En el caso de las yemas no se conservan bien congeladas y lo mejor es consumirlas enseguida.

6. La tabla de cortar. Da igual que sea plástica o de madera, si empieza a despeluzarse y a soltar material es hora de sustituirla por otra. Las bacterias adoran esos pequeños agujeros y desniveles que se crean en las superficies y es realmente difícil llegar a limpiarlos del todo.

7. Carne que no huele bien (aunque la acabes de comprar). Es preferible no arriesgarse. Quizás se haya cortado en algún momento la cadena de frío y la carne se haya estropeado. “Si huele mal sabe mal”, sentencian los expertos que recomiendan seguir el sentido común y tirarla a la basura.ç

Y además...

