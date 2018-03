29 mar 2018

Aunque la nieve y el frío se resisten a abandonarnos, la primavera ya está aquí y con ella, antes o después, algunos cambios que no siempre son tan positivos como cabría esperar para una estación en la que la luz y el colorido son protagonistas. Es bien conocido el dicho de que la primavera la sangre altera y es que, de acarrea en muchos casos alteraciones en los estados de ánimo que se superan siguiendo sencillos consejos.

La astenia primaveral hace que las personas se sientan más decaídas, incluso tristes. Pero, ¿afecta también a los niños? Jesús Matos, psicólogo experto en gestión de la tristeza explica que es lógico que aparezcan nuevas reacciones como intento de adaptarnos a la situación ambiental.

“Los cambios de estación nos afectan en la medida en la cual nuestro cuerpo tiene que adaptarse a los nuevos horarios, nuevas temperaturas, más horas de luz etc. Esta serie de cambios puede afectar a los ritmos circadianos, lo que nos puede ocasionar algo más de estrés o cansancio”, relata. En este sentido, “a los niños les afecta igual que a los adultos aunque generalmente tienen menos capacidad para reconocer sus emociones”.

Puede que los niños se encuentren más cansados, irascibles o irritables. Sin embargo, no hay razón alguna para preocuparse en demasía, ya que la solución, según el experto pasa mantener las rutinas: “La clave es no modificar demasiado nuestra vida cotidiana. Es decir, no dejarnos llevar por el estrés o el cansancio, si no seguir con nuestro día a día”. “Sólo es un periodo de adaptación”, concluye.

La otra circunstancia a la que debe adaptarse toda la familia es el cambio de hora que según explica Matos, en líneas generales el cambio de hora no debe suponer ninguna dificultad para la adaptación. Puede que los primeros días se alteren los patrones de sueño-vigilia, pero lo esperable es que se normalice en poco tiempo. Especialmente, cuando se siguen las rutinas recomendadas para mejorar el estado de ánimo.

“Todo lo que tenga que ver con actividades agradables ayudarán a mantener un estado de ánimo sano. El contacto social y el ejercicio físico son actividades muy recomendables”, relata.

Ahora bien, si son los padres los que están decaídos, tristes y agotados, ¿cómo pueden hacer para organizarse para seguir adelante con el día a día y con sus hijos? En líneas generales, los hábitos saludables ayudan a la adaptación con mayor eficacia. Tener una rutina de ejercicio físico, ver a los seres queridos a menudo o practicar mindfulness, pueden ayudar a superar esta etapa.

El deporte suave, el juego o la meditación son, de hecho, actividades que pueden practicarse en familia. Además, hablar abiertamente con los niños de lo que están experimentando o de lo que los padres están viviendo siempre ayuda. Reconocer los sentimientos y saber expresarlos será una herramienta válida para esta situación y otras muchas con las que se van a encontrar en la vida.

Dependiendo de la edad, las explicaciones deberán adaptarse a su nivel de comprensión de las emociones, adaptando el discurso a su edad, “siendo siempre sinceros con ellos”, concluye Matos.

Y además...

-Además de alergias, la primavera también afecta a tu piel, tu pelo y tus uñas

-Primavera y deseo sexual: cinco curiosidades sobre su influencia

-Así son los complementos más originales de esta primavera