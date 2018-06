6 jun 2018

Es licenciado en química, doctor en bioquímica y biología molecular, profesor en biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia... y está harto de escuchar una y otra vez falsos mitos sobre alimentación tan poco acertados como que el agua adelgaza o que los vegetales no tienen proteínas. J. M. Mulet viene dispuesto a desenmascarar todas las ideas equivocadas que llenan nuestros platos de prejuicios y nos lo cuenta todo en su último libro '¿Qué es comer sano?' (Destino).

La Biblia anti mitos en alimentación, dietas y demás de la mano de J. M. Mulet. pinit

Y para empezar con buen pie nos ofrece un consejo impagable que puede evitar un par de kilos a nuestra cintura: nunca hagas la compra antes de comer o con hambre. Te gastarás más dinero y comprarás alimentos con más calorías y peor perfil nutricional. ¿Quieres saber más? Pues sigue leyendo.

1. Hay que beber ocho vasos de agua al día

Basta ya de cargar con botellas de agua en el bolso. “Tenemos que beber el agua que necesitemos, que puede ser más o puede ser menos que esos ocho vasos del mito. Y la mejor forma de saber el agua que necesitamos beber es guiarnos por la sed que tengamos”, asegura J. M. Mulet.

En principio la idea queda clara, pero como en todo, existen excepciones. De hecho, sólo hay dos tipos de personas que tienen que estar más pendientes de su hidratación; las que sufren deterioro neurológico (porque su reflejo de la sed está alterado) y aquellas que padecen piedras en el aparato urinario.

2. Lo light no engorda

No nos cansamos de recordarte que esta creencia es más falsa que la peluca que luce Daenerys de la Tormenta en Juego de tronos, pero tú sigues a lo tuyo llenado tu cesta de la compra de alimentos bajos en calorías. La ley establece que puedes etiquetar un producto como light si contiene un 30% menos de calorías que el producto original. O lo que es lo mismo, la mahonesa, aunque se ponga una etiqueta en color pastel, mahonesa se queda.

“Para que un producto light sea efectivo (y te ayude a adelgazar) debes comer la misma cantidad que comías antes, algo que la gente no suele hacer ”, advierte el experto. Vamos, que ves la etiqueta con fondo rosa, te animas y acabas zampándote el paquete de pavo entero en vez de una loncha. Claro, como es light... Mal hecho.

3. El azúcar moreno es mejor que el blanco

Sorpresa, sorpresa, el azúcar moreno es casi lo mismo que el blanco (o sea, azúcar) con una cantidad de minerales y nutrientes tan ínfima que para la FAO no representa ninguna diferencia una cosa u otra.

Además, existe otro problema que J. M. Mulet nos explica bien claro: “En Europa sacamos el azúcar mayoritariamente de la remolacha, no de la caña de azúcar, con la melaza de la remolacha es amarga y tienen un sabor desagradable. Por tanto hay que asegurarse de que el azúcar moreno especifique que es azúcar de caña, si no, estarás comiendo azúcar tostado que ni siquiera tiene esos pocos minerales y vitaminas de más".

4. El pan engorda

Vale, todo lo que comamos (menos el agua) nos va a hacer engordar porque todo tiene calorías. ¿Pero es tan malo el pan como lo pinta su leyenda negra? El pan es básicamente un carbohidrato de absorción lenta, de los que no se absorben rápidamente ni provocan picos de insulina y, además, aporta proteínas de origen vegetal y minerales. O sea que una barra de pan no son calorías vacías.

Por eso, en principio, no deberías eliminarlo de tu dietaaunque quieras adelgazar... a no ser que entre pan y pan lo que te guste poner es bacon, sobrasada o un dedo de paté. Como con las ensaladas, el problema no es el pan, sino lo que le echas al pan.

5. El pescado de piscifactoría es peor

Qué poco nos gustan las cosas cuando nos la ponen fáciles y baratas. Vemos una lubina que puedes comprar sin que arada la Visa y pensamos... no puede ser verdad, algo malo tienen que tener.

“A pesar de lo demonizado que está el pescado de piscifactoría, en las catas a ciegas la gente difícilmente reconoce cuál es cuál después del cocinado. De hecho, las principales diferencias son a nivel visual, pero no de gusto”, explica J. M. Mulet. Olvídate por lo tanto de tus prejuicios y come pescado, del que sea, pero cómelo, tu salud te lo agradecerá.