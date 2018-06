10 jun 2018

El profesor Miguel Ángel Martínez, director del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Navarra, catedrático visitante en la Universidad de Harvard (EE.UU.) e impulsor y coautor del estudio PREDIMED (el mayor estudio científico sobre dieta jamás realizado en el mundo), lleva más de 20 años estudiando y difundiendo las bondades de la dieta mediterránea en el mundo. Sus años de investigación han reforzado la convicción de este prestigioso catedrático e investigador de que la epidemia de obesidad tiene mucho que ver con el creciente consumo de alimentos procesados y el abandono de las tradiciones culinarias.

Mujerhoy Según un reciente reportaje de la revista Time, los 10 mejores restaurantes de los EE.UU. son todos de comida rápida. ¿Qué opina al respecto?

Miguel Ángel Martínez Que eso explica muchas cosas. Hace dos años, en una reunión convocada por los Institutos Nacionales de Salud Norteamericanos (NIH), me tocó ser el único investigador de un país mediterráneo. Ahí me di más cuenta que nunca de que el tipo de comida que sirven los restaurantes norteamericanos determina los hábitos nutricionales de los población. Lo hemos hablado muchas veces con colegas estadounidenses.

Mujerhoy ¿Se puede cambiar esa situación?

Miguel Ángel Martínez Habría que “educar” a los responsables de esos establecimientos. Exigirles que los menús indiquen la composición y calorías de cada plato y cómo se adecuan a la dieta mediterránea, calificada como la más sana del mundo.

Mujerhoy Mientras tanto, las tasas de obesidad no paran de crecer

Miguel Ángel Martínez Sí, y lo que más crece porcentualmente es la obesidad mórbida. En la actualidad, el 10% de las mujeres norteamericanas tienen obesidad mórbida, que en muchos casos lleva a la cirugía bariátrica. Esto hará insostenible cualquier sistema sanitario. El problema es muy grave, tanto que puede hacer retroceder la expectativa de vida.

Mujerhoy ¿Qué productos son los peores para el peso y para la salud?

Miguel Ángel Martínez Las patatas fritas, las bebidas con azúcar (incluidos refrescos azucarados), la cerveza y los licores, la comida de hamburgueserías, las pizzas, las carnes procesadas y rojas, la bollería y repostería industrial, las galletas y pasteles, el pan, la pasta y el arroz blanco... Una alternativa más saludable son sus versiones integrales. Hay que pensar en sustituciones inteligentes: cambiar las carnes rojas o procesadas por legumbres y pescados; la pizza por ensaladas mixtas; las cervezas por tinto de verano con gaseosa sin azúcar; las patatas fritas por nueces...

Mujerhoy El consumo de comida rápida choca con el interés por la alimentación saludable, pero eso no está cambiando las cosas...

Miguel Ángel Martínez Vivimos en una sociedad donde predominan el consumismo, el conformismo, el permisivismo, el hedonismo... A esa percepción se unen frustraciones personales, que muchos intentan apagar con ataques nocturnos al frigorífico para darse atracones. Y se entra en un perverso círculo vicioso

Mujerhoy ¿Se puede salir de ese círculo?

Miguel Ángel Martínez Se puede, defendiendo la libertad interior para no ceder a las presiones del consumismo. El marketing y los intereses comerciales no solo se aprovechan de las situaciones vulnerables de muchas personas. También explotan a los hijos. El problema es que algunos padres no han sabido combinar con inteligencia cariño y autoridad para evitar que sus hijos caigan en esa trampa.

Mujerhoy Los españoles siempre habíamos comido sentados a la mesa y saboreando los alimentos. Y se dice que los anglosajones comen para conseguir energía. ¿Esas diferencias culturales influyen en las tasas de obesidad?

Miguel Ángel Martínez Para muchos norteamericanos, comer es solo echar combustible a la máquina del cuerpo. Me gustaría ser más positivo, pero lamentablemente veo que estamos copiándoles. En ese sentido, la globalización nos ha perjudicado.

Cuantos más procesados comas, más riesgo de obesidad tienes". Miguel ángel martínez

Mujerhoy ¿En qué están fallando los mensajes sobre nutrición "oficiales?

Miguel Ángel Martínez El error más grave nace de estudios que tienen conflictos de interés con industrias alimentarias, porque no hablan claro. Siempre dirán “moderar” en vez de “evitar”. Nunca hablarán mal de ningún alimento. Si tienen que desaconsejar algo, darán mensajes opacos. Hablarán solo de nutrientes, pero no te dirán que hay que evitar refrescos azucarados o pan blanco o carnes procesadas.

Mujerhoy ¿Y no habría que explicar cómo cocinar y recetas saludables?

Miguel Ángel Martínez Hay que hacerlo. De hecho, gran parte del éxito de PREDIMED y de otros ensayos que estamos desarrollando es que utilizamos recetas e incluso videos de cocina, porque si no sabes cocinar acabas comiendo en restaurantes más a menudo o comprarás alimentos procesados, que tienden a ser menos sanos. El proyecto SUN, de la Universidad de Navarra, demuestra que cuantos más alimentos procesados consumas, más riesgo de obesidad tienes.

Mujerhoy ¿Estás de acuerdo con la idea de que comer sano es más caro?

Miguel Ángel Martínez En absoluto. Un ejemplo es nuestra dieta tradicional, que incluye alimentos sanos y de bajo precio, sobre todo si se cocinan en casa.

Mujerhoy ¿Qué consejos darías a las lectoras para que mejoren sus hábitos tradicionales?

Miguel Ángel Martínez Usar aceite de oliva virgen extra como única grasa culinaria (un total de cuatro cucharadas soperas diarias). Cambiar las bebidas azucaradas (incluidos los zumos procesados) por agua. Tomar dos raciones de verduras y comer tres piezas de fruta cada día. Consumir tres raciones de frutos secos crudos a la semana (de 30 g cada una). Comer tres raciones de legumbres a la semana y otras tres de pescado. Reducir el consumo de carnes rojas y procesadas a solo dos días por semana (solo salvamos al jamón ibérico). Evitar la bollería industrial, dulces, pasteles y galletas (si acaso, una sola ración una vez por semana). Y a no ser que estés realmente delgada y/o seas deportista, no tomar patatas fritas y eliminar el pan blanco de la dieta (en todo caso, cambiarlo por integral).

