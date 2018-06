10 jun 2018 A. Paris

No te fíes del color. El simple hecho de que unas gafas de sol tengan los cristales oscuros no significa que protejan más. De hecho, si son oscuras pero no llevan los filtros ultravioletas (UV) adecuados pueden ser más perjudiciales que no llevar nada porque dilatan la pupila y el interior del ojo queda más expuesto.

Cuestión de filtro. Los filtros UV de los cristales van del 0 al 4. Para ir del trabajo a casa y de casa a la oficina, te basta con un 1. Pero para pasear o hacer deporte al aire libre ya necesitas un 2; para ir a la playa un 3 y si tu vida playera incluye actividades como navegar o estas vacaciones visitas la montaña, no acudas a ella con menos de un 4.

Un plus de protección

Además del tratamiento ultravioleta, los cristales de las gafas de sol pueden protegerte de más cosas. Por ejemplo, los polarizados resultan ideales para actividades como conducir, porque evitan los reflejos y deslumbramientos; y los espejados reflejan la luz en la superficie, lo que los hace idóneos para la playa. Escojas los que escojas, compra tus gafas en un establecimiento especializado.

