18 jun 2018 Sonia Gómez y Kamila Barca

Compartir en google plus

“No se corre para estar en forma, hay que estar en forma para correr”. Eran las 9 de la mañana del sábado 16 de junio y Cristina Mitre (periodista y autora de ‘Mujeres que corren’, entre otros) arrancaba con esa energía que tanto le caracteriza la II edición del Go Natural de Mujerhoy que se celebró en el Hotel Miguel Ángel de Madrid y que contó con el asesoramiento deportivo del Metropolitan Sport Club & Spa.

El pistoletazo de salida del Go Natural lo dio una sesión de street running #atopedepower, donde las participantes disfrutaron de la compañía y la motivación de correr junto a Cristina Mitre y los chicos de Tigers Running Club. El grupo además remató la carrera con una sesión de fuerza para runners en la que aprendieron cómo hacer sentadillas y planchas correctamente, dos ejercicios ideales para llegar al verano con vientre plano y piernas y glúteos firmes.

Reproducir La periodista Cristina Mitre junto a los monitores de Tigers Running Club y nuestras lectoras. Ellas fueron las protagonistas que iniciaron el evento con una buena sesión de street running.

Tras la sesión de running y fuerza, las participantes en el evento pudieron disfrutar de las experiencias saludables previstas en cada uno de los espacios del Go Natural: #Respira, #Move y #Visitar. Además la decoración y ambientación de los distintos espacios corrió a cargo de María Lizárraga, Interior Design Specialist de IKEA, para quien la naturaleza y lo sano no está reñido con la decoración. Se utilizaron materiales y colores naturales para crear una atmosfera confortable, fresca y natural.

Reproducir Uno de los espacios decorados por María Lizárraga, Interior Design Specialist de IKEA.

Así fueron los talleres del espacio Respira

El espacio Respira abría sus puertas con una entrevista muy especial. La actriz Manuela Vellés y Charo Carrera, directora de Mujerhoy, inauguraron la jornada con un diálogo ameno y divertido, en el que también participaron las asistentes al evento. Con una imagen de naturalidad, frescura y estilo healthy Manuela Vellés contó sus secretos y trucos para sentirse mejor, así como sus fórmulas para mantener el equilibrio entre su día a día y el cuidado del cuerpo y la mente. La actriz confesó que lo que más le motiva en su carrear es la ilusión, la curiosidad y la posibilidad de compartir sus experiencias con las personas más importantes de su vida.

Reproducir La directora de Mujerhoy, Charo Carrera y la actriz Manuela Vellés.

Tras esta charla cálida y animada, las participantes en el Go Natural visitaron el taller de Breathe@Life by Nota Bene Wellbeing donde se dejaron llevar por la coach wellness Cristina Cuturi.

La experta explicó que vivimos en un estrés permanente que en ocasiones se agrava debido a situaciones externas por lo que durante el encuentro orientó a las asistentes a controlar sus emociones, la ansiedad y el estrés a través de distintas técnicas de respiración: respiración abdominal, la respiración de la abeja, y la respiración de la alegría. Esta última es, según explicó Cuturi, una de las más recomendables para empezar el día.

Reproducir La sesión de respiración yogui de Cristina Cuturi.

Después de vivir esta relajante experiencia, las asistentes al espacio #Respira del Go Natural conocieron a la experta en nutrición Ángela Quintas, que además de revelar cuáles son los alimentos imprescindibles que no deben faltar en una dieta, dio las claves para cuidar la alimentación a través de las pautas que da en su libro, que ya es un best seller, ‘Adelgaza para siempre’, de editorial Planeta.

Un dato curioso, Ángela Quintas ha ayudado a más de un actor español (y actriz) a adelgazar (y también a engordar) de forma saludable para dar vida a un personaje más delgado o más gordo que el que muestran en su estado "natural".

Reproducir Cómo conseguir la alimentación perfecta con Ángela Quintas, experta en nutrición.

Los talleres saludables del espacio #Respira concluyeron con la sesión 'Duerme bien y vivirás mejor', impartida por la profesora de Psicología de la UCJC, Marta Redondo. Las participantes se acercaron así a uno de los momento más zen del día. La experta explicó que la relación entre la cama y el sueño no siempre se mide en horas y reveló que lo más importante para conseguir descansar y tener un sueño reparador es aprender a estar tranquilo y a conectar con uno mismo, en lugar de obsesionarse por dormir un determinado número de horas.

Reproducir Marta Redondo en su sesión 'Duerme bien y vivirás mejor' en el Espacio Respira.

Por último, la participación de Patricia Duyos, con su conferencia sobre mindfulness "El arte de calmar la mente" fue la guinda de los talleres del espacio Respira, pues animó a las participantes a conocer las técnicas para acercarse a su mundo interior y para estar en sintonía con una misma y con el entorno.

Así fueron los talleres del Espacio Move

Las participantes en el espacio Move no tuvieron tregua. Algunas de ellas ya habían "calentado" durante la sesión de running y de fuerza con Cristina Mitre en el arranque de la mañana. Otras, sin embargo, fueron animándose a participar en cada una de las clases programadas en este espacio del Go Natural.

La clase de Active Flow, dirigida por Eva García, Andrés García y Giorgina Castañeda mostró a las asistentes cómo ponerse en forma a través de una actividad física basada en el movimiento libre del peso de tu cuerpo. Una disciplina que mejora el control de la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad a través de movimientos suspendidos en el aire.

Reproducir Así fue la clase de Active Flow.

En el taller de Olefit no faltaron los flecos y las pañoletas rojas, que ayudaron a las participantes a "ponerse en situación". La energía, el ritmo y la diversión fluyeron en la muestra de esta disciplina que aúna flamenco y fitness y que fue impartida por Paloma Gómez. "En esta disciplina se suda mucho, está pensada para que el cuerpo entero no pare a lo largo de los 50 minutos que dura la clase. Es una actividad que puede practicar cualquier persona, de cualquiera edad o cualquier condición física", explicaba Paloma.

Reproducir Las asistentes durante la clase de Olefit.

Con la sesión de zumba cambió el ritmo y también el tipo de música. Aquellas que se animaron a participar en la sesión dirigida por Mariana Morali, Andrés y García y María Paz Pérez rieron y sudaron a partes iguales.

El reto para las más valientes llegó de la mano de Jaime Sánchez, que junto a dos compañeros más, instructores en el gimnasio Metropolitan Club, impartieron la sesión de Funcional HITT (High Intensity Interval Training), un entrenamiento de alta intensidad no apto para principantes. En esta actividad se entrena tanto el tren inferior como el tren superior y consta de tres fases: un calentamiento, el desarrollo de los ejercicios y un estiramiento, todo ello desde una intensidad anaeróbica, llegando a casi el 90% de rendimiento del cuerpo. En esta clase se sudó, sin duda.

Reproducir Los monitores del gimnasio Metropolitan Club junto a todas las asistentes a la clase de Funcional HIIT.

Eso sí, la jornada en el Espacio Move concluyó con una actividad más tranquila. La sesión de yoga dirigida por la experta, cofundadora y directora de FreeYoga, Mercedes de la Rosa, se centró en la respiración, el equilibrio y la flexibilidad, los tres pilares que debe tener una clase completa de esta disciplina. Tal como explicó la experta, los beneficios del yoga son importantes tanto para el cuerpo como para la mente, pues se gana flexibilidad, fuerza, se corrigen y mejoran las posturas corporales, y además logras aumentar tu vitalidad y tu energía. "Nunca es tarde para hacerse yogui”, animó Mercedes de la Rosa.

Reproducir La experta en yoga Mercedes de la Rosa durante su clase.

Y mientras... todo un mundo saludable a tu alcance

Además de asistir a los talleres de fitness, alimentación, mindfullness y yoga, las participantes tuvieron la oportunidad de probar productos healthy a lo largo de toda la jornada, que concluyó en torno a las cinco de la tarde.

Reproducir El espacio de Kiwis Zespri.

Mientras que en el stand de Vegalia de Campofrío pudieron degustar la gama 0% de carne y se dejaron sorprender con recetas deliciosas adaptadas a un estilo de vida flexitariano, en el espacio de Pipasusa probaron un snack saludable a base de pipas de girasol. También activaron su #modohonest gracias al té y el café 100% ecológico de Honest y pudieron refrescarse gracias a la propuesta de Kiwis Zespri, donde probaron el jugoso kiwi Zespri SunGold amarillo y verde. Las deliciosas galletas de Masseda, con ingredientes saludables, también lograron un gran éxito entre las participantes.

Reproducir El stand de Yves Rocher.

En el espacio de Kymco pudieron elegir el modelo de e-bike que más les gustase y disfrutar de una sensational ride en una ruta guiada por la ciudad. En el ámbito beauty, probaron la línea Suncare de Apivita, descubrieron los champús y geles concentrados 'I love my planet' de Yves Rocher y se enamoraron de la caja de productos naturales de Guapabox.

Durante toda la jornada estuvimos compartiendo en las redes sociales de Mujerhoy (Instagram, Twitter y Facebook) con el hashtag #mujerhoyGoNatural algunos de los mejores momentos de cada uno de los talleres. El mensaje que se transmitió tanto a través de los espacios #Respira y #Move, como en los distintos stands del espacio #Visitar fue unánime: nunca es tarde, siempre es un buen momento para empezar a cuidarte y a quererte. "Cambia tu vida y comienza sentirte bien, por dentro y por fuera". ¡Nos vemos en la próxima edición del Go Natural!

Seguro que también te interesa...

-Lo que vivimos en el I Go Natural de Mujerhoy

-Así fue el I Go Natural, en vídeo

-La primera edición del Go Natural, en imágenes