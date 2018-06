20 jun 2018

Te llaman por teléfono para recordarte que tienes una cita importante y, ¡glup!, te das cuenta de que te habías olvidado de ella. Vas al parking y no consigues recordar dónde has dejado aparcado el coche. Buscas las gafas por toda la casa y, al mirarte al espejo, ves que las llevas en la cabeza... Todas hemos vivido situaciones parecidas, sobre todo cuando estamos agotadas o hemos dormido poco. Pero si se convierten en habituales, pueden ser signos de lo que ahora se conoce como niebla mental.

'Es como si una nube envolviera mi cerebro y me impidiera pensar con claridad', explica Luisa Orta, madrileña de 51 años, a la que la doctora Lidia Gómez Vicente, neuróloga del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, acaba de valorar en su consulta. 'Mucha gente cree que es un problema menor, pero no, porque te esfuerzas todo el rato en estar atenta y no lo consigues. Al final, te metes en tu concha y acabas con depresión. En tu fuero interno, piensas con horror si serán síntomas de alzhéimer', termina diciendo Luisa.

'La niebla mental es un síntoma, no una enfermedad en sí misma', explica la dra. Gómez Vicente. Esta alteración cognitiva se refiere a lo que en neurología se llama trastorno ejecutivo. Las funciones ejecutivas nos permiten organizarnos, prestar atención, cambiar de tarea sin perder el hilo de lo que estábamos haciendo. En la mayoría de casos, la causa del problema es el estrés agudo, por sobrecarga de responsabilidades. Si el problema se mantiene, conviene acudir a un especialista para que lo valore y descarte un trastorno de base, como por ejemplo un trastorno psicológico o metabólico, y determine el mejor tratamiento. 'Pero, para alivio de las pacientes que acuden a mi consulta con este trastorno, les digo que solo en situaciones excepcionales tiene que ver con procesos degenerativos como la demencia', añade la especialista.

¿Cuáles pueden ser las causas?

Por mucho que las palabras de la dra. Gómez Vicente sean un alivio, salir del problema exige primero repasar las posibles causas que lo están provocando. Este es un resumen de las que han observado diferentes estudios:

Cambios hormonales

Los niveles de estrógeno y progesterona aumentan durante el embarazo y dan lugar a lo que se conoce como 'cerebro de gestante', en el que las afectadas notan pérdida de la capacidad de atención y concentración y fallos de memoria. Algo parecido ocurre en la menopausia por la caída de los niveles de estrógeno. Un estudio de la Universidad de Rochester (EE.UU.) comprobó que las mujeres de entre 40 y 60 años tenían más problemas que el resto para mantener la concentración y también menos memoria de trabajo.

Depresión

Un estudio de la Universidad de Michigan (EE.UU.) vio que las mujeres afectadas por depresión o trastorno bipolar daban peores resultados en pruebas de atención, concentración y control cognitivo que las que no sufrían estos problemas.

Estrés crónico

Si tu cerebro está exhausto, te costará mucho más razonar, permanecer atenta, estar concentrada... Pero además de niebla mental, el estrés crónico aumenta el riesgo de hipertensión, disminuye la respuesta inmunitaria y favorece la depresión. Si es tu caso, busca la ayuda de un neurólogo o un psiconeurólogo para salir cuanto antes de esa situación de riesgo.

Carencias y alteraciones alimentarias

La falta de vitamina B 12 y la falta de hierro pueden dar lugar a niebla mental. También las alergias y sensibilidades alimentarias pueden estar detrás del problema. Acudir a un especialista para que identifique a los culpables permite tomar medidas para eliminarlos.

Medicamentos

Antidepresivos, analgésicos, antialérgicos, opiáceos... pueden dar lugar a este problema. Si estás en tratamiento con algún fármaco y notas pérdida de claridad mental al tomarlo, díselo a tu médico.

Esclerosis múltiple

Alrededor del 50% de las personas con esta enfermedad tienen problemas de memoria, atención, planificación de tareas o lenguaje. Además del tratamiento y de la ayuda de terapeutas, son útiles los ejercicios de memoria y aprendizaje.

Tratamientos oncológicos

La niebla mental que afecta a muchas personas en tratamiento de quimioterapia se conoce como chemo brain y engloba fallos de memoria, lentitud para realizar tareas... Aunque, por lo general, los síntomas desaparecen al acabarlo, pueden permanecer mucho tiempo en algunas personas.

Síndrome de cansancio crónico

Además de confusión mental, olvidos y pérdida de capacidad de atención, estos trastornos se caracterizan por una continua sensación de cansancio, y dolores. Aunque, de momento, no tiene cura, algunos fármacos, terapia y ejercicio pueden ayudar.

Falta de sueño

Muchísimas veces este síntoma tiene que ver con falta de sueño asociada o no a insomnio. No hay que olvidar que, para estar en plenitud de condiciones, se aconsejan entre siete y nueve horas de sueño continuado al día.

Lupus

La mitad de las personas que sufren esta enfermedad autoinmune tienen fallos de memoria, confusión y dificultades para concentrarse.

Obesidad

Muchos estudios la relacionan con inflamación crónica y esta, a su vez, con mayor riesgo de niebla mental. Hacer ejercicio al aire libre, cambiar la comida procesada por alimentos frescos y potenciar la vida social ayudan a disiparla.

Celiaquía

El intestino de las personas con este trastorno autoinmune se daña con el consumo de gluten, lo que produce una peor absorción de nutrientes que puede provocar niebla mental. La buena noticia es que una dieta libre de gluten ayuda a recuperar la salud del intestino y el control mental.

Alergias respiratorias

La inflamación que provoca la respuesta inmunitaria afecta a las capacidades mentales. Algunos afectados explican que es como 'ver el mundo a través de un velo'. La solución es tratar la alergia.

Hipotiroidismo

Puede que tu glándula tiroides esté funcionando al ralentí sin que lo sepas y que este síntoma se deba a un hipotiroidismo. Un análisis de sangre diagnostica el problema y ayuda al médico a determinar el tratamiento.

Un tratamiento personalizado

Dependiendo de la intensidad y duración del problema, la niebla mental puede afectar al rendimiento laboral y escolar y, por supuesto, a las relaciones personales y sociales. La buena noticia es que no tiene por qué ser una constante en la vida de nadie y que, dependiendo de la causa, tiene un tratamiento. Por ejemplo, si se produce a consecuencia de una anemia, los suplementos de hierro pueden mejorar el trastorno. Si la causa es una enfermedad autoinmune, los medicamentos antiinflamatorios o moduladores de la respuesta inmunitaria ayudan. Si el origen está en una apnea del sueño, la solución está en una Unidad del Sueño.

Ayúdate a recordar: Apúntalo todo. Tomar notas reafirma las ideas y los recuerdos. Una agenda es especialmente útil. Divide las tareas en pequeños esfuerzos. Intentar hacerlo todo de una vez provoca estrés y puede ser causa de confusión mental. Busca entornos relajados. Mejoran la capacidad de concentración. Recurre a terapias antiestrés. Yoga, meditación, mindfulness, relajación profunda… ayudan a mejorar la claridad mental. Duerme lo suficiente. El cansancio es causa de niebla mental. Recuerda que necesitas entre siete y nueve horas de sueño cada día. Aprende cosas nuevas y cambia tus rutinas. Ve al trabajo o a la compra por una ruta diferente a la habitual; aprende un nuevo idioma; cepíllate los dientes con la mano que no utilizas normalmente… Potencia la vida social. Estar en compañía de personas “no tóxicas” ayuda a combatir el estrés, la depresión y la falta de concentración. Muévete a diario. Simplemente, caminar de media a una hora al día despeja la mente. Vigila tu dieta. Cambia los alimentos procesados por una alimentación rica en frutas, verduras, frutos secos, granos integrales y legumbres, con proteínas magras y grasas saludables.

