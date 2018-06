22 jun 2018

Los actores nos tienen acostumbrados a cambiar constantemente de talla para mimetizarse con los personajes que van a interpretar. Las actrices, la verdad, no tanto. Aparte de flipar con que Nicole Kidman se ponga una nariz postiza para encarnar a Virginia Woolf, es raro que una intérprete asuma un cambio radical de imagen por una película y menos si implica un cambio de talla. La dieta de las famosas no se toca. Vamos, que para ellas es casi un hito raparse el pelo como hicieron en su día Demi Moore o Natalie Portman. Pero Charlize Theron no es como las demás, como ya demostró afeándose el máximo a fuerza de prótesis para protagonizar Monster, y con Tully decidió que para interpretar a una ama de casa en plena depresión posparto lo mejor era engordar, concretamente, 22 kilos.

Pero seguir una dieta rica en grasas en forma de macarrones con queso, batidos, patatas fritas, helados y demás delicias que harían llorar amargamente a cualquier nutricionista serio tuvo consecuencias que llegaron mucho más allá de la báscula: afectó a la salud mental de la actriz provocándole una depresión. Y es que alimentarse con comida poco sana conduce, invariablemente, a la depresión.

“Fue una gran sorpresa para mí. La depresión me golpeó en la cara. Por primera vez en la vida comía muchísima comida procesada y bebía cosas ricas en azúcar”, ha declarado la actriz en Entertainment Tonight. Y no se equivoca, su problema no estaba en las lorzas que iba a cumulando en su cintura, ni en la imagen que le devolvía el espejo, sino en la calidad de su dieta. Para Charlize Theron tener barra libre de chuches resultó divertido... durante las primeras tres semanas. Las 12 posteriores, en las que tenía que hacer cosas como despertarse a las dos de la madrugada para comer un bol de macarrones con queso fríos, ingerir comida rápida a todas horas se convirtió en una condena. Y cuanto más empeoraba la calidad de su dieta, más empeoraba su estado de ánimo.

Investigadores de las universidades de Navarra y Las Palmas de Gran Canaria ya nos lo advirtieron hace unos años. Comer grasas trans y grasas saturadas (de las que se encuentran en los lácteos enteros), aunque no sea en grandes cantidades (basta con que representen el 0,4% de las calorías diarias), aumenta el riesgo de sufrir depresión. Así lo comprobaron tras estudiar durante seis años la dieta, estilo de vida y enfermedades de 12.059 voluntarios.

¿Su conclusión? Que los que comían más grasas tipo trans (las que se usan para fabricar la bollería industrial y la comida rápida) aumentaban su riesgo de sufrir depresión un 48%. Y lo peor, que cuantas más grasas trans se consumían, mayor era su efecto dañino. Con estos datos, no es extraño que la próxima vez que Charlize quiera cambiar de imagen para un papel, vuelva a recurrir a las prótesis... aunque solo sea porque ha tardado un año y medio en recuperar sus dimensiones habituales y que ha descrito el proceso de adelgazamiento como “un infierno”.