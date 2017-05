¿Sabes hablar (bien) de sexo? ¡Compruébalo en este test!

18 may 2017 SLANG

Tu amiga llega echando sapos y culebras por la boca porque el tío con el que estaba quedando le ha hecho un 'ghosting' muy sutil. De esos tan limpios, tan limpios, que en realidad son muy sucios. Tú le dices que "no, mujer, que no puede ser, que a ver si se le ha estropeado el móvil o algo" (y la tablet, y el pc, y el teléfono de casa, y la conexión a Internet del trabajo… en fin, que no se sostiene, pero como buena amiga le dices lo que necesita oír). Y te dice que no, que ya le tiene calado, que hubo un tiempo en que le hacía 'benching' y que además sabe que cuando estaba con su anterior novia hacía 'cushioning'. Un pieza, vaya.

Pero para piezas, las de este rompecabezas. Todas esas palabras en inglés con terminación en 'ing' definen algunas de las técnicas más deplorables empleadas en las relaciones sentimentales actuales. ¿Te has enterado de la historia o necesitas ponerte al día con este vocabulario? Haz 'match' entre cada tendencia y su definición. ¿Serás capaz? [Pincha aquí para hacer el test]