Bombas de brillantina de sabores... ¡para la vagina!

11 jul 2017

Está claro: nuestra vagina se ha convertido en el objetivo de multitud de empresas que pretenden seducirnos con una estrategia letal. Primero nos inoculan el virus de la inseguridad y nos hacen creer que nuestras partes íntimas no se amoldan al modelo único de belleza. Luego, nos venden el producto o el servicio que nos va a aliviar la ansiedad que nos han provocado. Son genios, pero nosotras somos más listas.

El último invento que se propone intervenir en el lugar más íntimo del cuerpo femenino se llama 'Passion Dust intimacy capsules' (cápsulas íntimas Pólvora de la pasión), y nos propone que introduzcamos en la vagina unas pequeñas bombas llenas de brillantina con sabores, de forma que la experiencia del sexo oral sea más "agradable y divertida" para nuestras parejas. Según la empresa que las comercializa, Pretty Woman (sí, como la peli), al excitarnos, las cápsulas se disuelven otorgando brillo y sabor a los orgasmos. Cada cápsula cuesta 7 dólares.

Por descontado, doctores y sexólogos se han apresurado a recomendar que no se use este tipo de productos, ya que pueden ser muy agresivos con la flora vaginal y contribuir a la aparición de todo tipo de infecciones. La vagina es una zona del cuerpo delicada, pero equipada para autolimpiarse y perfectamente sana y perfecta tal y como ha sido creada por la naturaleza. No necesitamos reequilibrar ningún PH con jabones especiales ni que brille ni que huela a ambientador. Está perfecta tal y como está. Que no te vendan nada.