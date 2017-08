¿Expulsan todas las mujeres un líquido al llegar al orgasmo?

25 ago 2017

La realidad erótica de cada mujer es única y diferente, tal como explica la psicóloga y sexóloga Raquel Graña, quien aclara que esto que algunas mujeres sí que expulsan líquido al llegar al orgasmo, pero otras no. Cada vez son más las mujeres que se animan a hablar entre ellas y comentar las sensaciones, reacciones corporales y demás desencadenantes físicos y emocionales que tienen durante el orgasmo, pero algunas lo siguen considerando un tema tabú. Así, para aclarar algunos conceptos, la experta explica la diferencia entre estos tres fluidos que pueden (o no) intervenir o aparecer durante el acto sexual: la orina, el squirt y la eyaculación femenina.

Fluidos que pueden intervenir en el sexo La orina. Algunas mujeres expulsan pis, pero esto es debido al debilitamiento del suelo pélvico, lo que provoca pérdidas de orina.

El squirt . Es el líquido que estamos acostumbrados a ver en las películas de adultos, el porno. Cuando vemos a una actriz expulsando a chorro grandes cantidades. El squirt es voluntario, provocado y su composición es, principalmente, orina diluida.

La eyaculación femenina. Es involuntaria, no se provoca. De hecho, muchas mujeres terminan en consulta agobiadas por este tema, ya que mojan toda la superficie en la que se encuentre. La cantidad puede variar de una mujer a otra. Pueden ser gotitas, un pequeño chorro o, una cantidad mayor, parecida a la del squirt.

Y aquí viene la gran pregunta: ¿Es más placentero un orgasmo con eyaculación? La experta, que ha trabajado en la publicación de una tesina sobre este tema, lo tiene claro: "No. No es más placentero. Simplemente puede causar más morbo o placer al ver cómo la pareja expulsa este fluido. Si bien, en mi investigación se ha tenido en cuenta este dato y no ha resultado relevante".

Así se produce la eyaculación

La eyaculación femenina, como explica Raquel Graña en su estudio, se produce debido a dos glándulas: las periuretrales y las parauretrales. Las periuretrales desembocan dentro de la uretra femenina y las parauretrales tienen su final en dos agujeros pequeños, situados a las 4 y las 8 siguiendo las agujas del reloj, debajo de la uretra. "Hay personas que afirman que pueden verse con un espejo de aumento. Quien quiera probar, puede hacerlo", comenta la sexóloga.

Como unas desembocan en la uretra y otras en su proximidad, muchas veces este líquido se confunde con orina, pero su composición principal es de fosfatasa ácida y antígeno prostático.

Al hablar sobre el tema, Raquel Graña insistió en el hecho de que es importante tener claro que la eyaculación femenina no se puede provocar y no hay técnicas para conseguirlo (lo que sí que tiene su técnica es el squirt), a pesar de que existan muchos mitos sobre el tema.