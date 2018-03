28 mar 2018

Parece que se estaba haciendo de rogar, pero la esperada primavera ha llegado para quedarse. Con el cambio de hora del pasado sábado, los días se alargan y eso se nota. Los planes de ocio se multiplican, comienza la época de terraceo y... ¿estamos más abiertos al amor? Eso parece porque según los expertos de la app Tinder aquello de que "la primavera la sangre altera" es más que un refrán, pues el uso de Tinder ha subido un 20%.

Pero, ¿qué ocurre realmente en primavera? De la mano del sociólogo de la UOC experto en emociones Francesc Núñez, Tinder ha querido profundizar por qué estamos más abiertos a conocer gente nueva y estas son las razones.

Aumentan las expectativas

Es común pensar que el cambio de estación puede traer consigo cambios en los hábitos de las personas (horas de sueño, comidas, etc.). Sin embargo, según el sociólogo Francesc Núñez, la influencia que pueda tener en las personas viene dada por las expectativas que genera la nueva estación. “El cambio horario en la primavera se espera con “ilusión” pues supone ganar una hora más de día y es también el anuncio de la llegada del “buen tiempo”. Se trata pues de una especie de profecía que se autocumple: Llega la primavera, se alarga el día… ¡aumentan las ganas de vivir!”, comenta Francesc.

Tenemos mayor energía vital

Al igual que pasa en la naturaleza, las personas también sufren un despertar en primavera. No solo Tinder vaticina una actitud más abierta y positiva con el aumento del uso de su aplicación, el sociólogo también lo corrobora. Según el experto, en esta época tenemos una actitud receptiva y atenta: “La primavera nos predispone también para ser más sociables, más dispuestos a la interacción social (que de hecho, siempre es fundamental en la vida de las personas). Y el que está necesitado, también abierto al amor, claro”.

Emociones compartidas

Un hecho llamativo con la primavera es que, al igual que pasa con año nuevo o con el fin de curso, es un hecho celebrado por todos. Somos seres emocionales, y esta emoción compartida se “contagia” para que, como confirman los datos de Tinder, suba la predisposición a conocer gente nueva. Francesc Núñez afirma sobre esto que “los cambios primaverales son recibidos generalmente con aplauso y expectativa de todas las mejoras (vitales, emocionales, como una especie de despertar del letargo invernal…) que va a comportar. Y este ánimo y predisposición es amplificado de muchas maneras y acaba siendo ampliamente compartido”.

Y llega el amor

Caldeado el ambiente, y por todo el contexto que trae consigo la primavera, el sociólogo de UOC comenta que estamos más predispuestos a enamorarnos. “Uno no se enamora si no quiere o no está dispuesto a hacerlo. Seguramente, el enamoramiento se puede venir –como de hecho hace- en cualquier momento, primavera o invierno. Pero por el prestigio del que hablamos que tiene la primavera, los que están dispuestos (y necesitados, porque esto del enamoramiento también depende de la necesidad) se abren más al amor”.

En definitiva, a juzgar por los datos que aporta el sociólogo no parece un mal momento para abrirse a la posibilidad de encontrar el amor...

