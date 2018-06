4 jun 2018

Una ruptura puede ser devastadora, aunque la mayoría de las personas emerjan de ellas casi intactas y un refrán sentencie que de amor nadie se muere. Sin embargo, hay suficiente evidencia científica que muestra que el final de una relación romántica puede provocar insomnio y pensamientos intrusivos que incluso pueden reducir la función inmunológica.

Un estudio que acaba de ser publicado en la revista Journal of Experimental Psychology explora diferentes estrategias cognitivas que se han mostrado eficaces para superar una ruptura sentimental. Con todos se probaron tres estrategias para ayudarlos a superar la situación. La primera de ellas fue reevaluar de un modo negativo a sus ex parejas, se les preguntaba por los aspectos más desfavorables de esa persona o por los hábitos que les resultaban más molestos. Sacando a la luz los aspectos negativos de sus ex, los psicólogos creían que la pasión conseguiría suavizarse.

Otra estrategia fue la de aceptar sus sentimientos y no luchar contra ellos. Decirse por ejemplo, está bien amar a alguien que ya no es mi pareja. A esta estrategia se le llamó Reevaluación del amor y su objetivo era que la persona en cuestión asumiera la realidad de sus sentimientos sin juzgarlos.

La tercera estrategia fue la distracción. Y se puso en práctica pidiéndole a los participantes que pensaran en cosas positivas que no tuvieran relación alguna con sus ex parejas, por ejemplo, en su comida favorita. Un método que ya se había mostrado eficaz para superar los pensamientos persistentes que te torturan tras una ruptura.

Según los autores todas estas estrategias consiguieron reducir la respuesta emocional de estas personas al ver una foto de su ex pareja que les fue mostrada después del experimento. Sin embargo, solo las personas que habían puesto una luz negativa para mirar a su ex (a petición de los psicólogos) habían conseguido reducir los sentimientos hacia su ex pareja, sin embargo estas personas también tenían un peor estado de ánimo que antes de comenzar el experimento, lo cual sugiere que los pensamientos negativos aunque puedan ser útiles para superar una ruptura también crean estrés y depresión.

Sin embargo, la estrategia de la distracción hacía que los “abandonados” se sintieran mejor aunque no tuvo ningún efecto en el amor que seguían sintiendo hacia sus ex parejas. “La distracción es una estrategia de evasión y evitación que ha demostrado reducir las posibilidades de recuperación de una ruptura”, explica una de las autoras del estudio, Sandra Landeslag. Es como mira para otro lado. Funciona para mejorar el estado de ánimo a corto plazo pero no cambia los sentimientos hacia la persona que una vez fue nuestra pareja.

Para los autores el único modo de superar una ruptura con éxito es reducir los sentimientos de amor hacia la ex pareja, cambiando el modo que tenemos de pensar sobre ella. Y esto, según el estudio, un aprendizaje. Hay que dedicarle tiempo y ser tenaz. “Para conseguir un cambio en lo que pensamos acerca de un ex que sea duradero hay que regular los sentimientos de amor cada día, de un modo regular”, dice la experta que recomienda hacer o leer listas diarias de los aspectos negativos y que no nos gustaban de esa persona (el único método que parece eficaz en el estudio para reducir la emociones hacia esa persona).

Y, a pesar de que el estudio demostró que los pensamientos negativos también empeorar el ánimo, los autores aseguran que ese estado es pasajero, y que recordar a diario lo que no te gustaba de tu ex te servirá para poner distancia y empezar a desatar el vínculo que tenías con esa persona que ya no te quiere. Los autores creen que su hallazgo es especialmente interesante en esta época de Redes Sociales donde superar una ruptura se hace más duro y largo porque estamos todo el tiempo viendo fotos de nuestros ex.

