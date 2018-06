13 jun 2018

Una pareja puede tener peleas constantes pero eso no significa necesariamente que la relación sea tóxica. Aquí te damos algunas fórmulas que te ayudarán a identificar si estás en una de esas relaciones de las que es mejor escapar cuanto antes.

El término relación tóxica fue acuñado por la doctora Lillian Glass, autora del libro 'Gente Tóxica' (1995). La experta psicóloga definió relación tóxica como cualquier relación entre dos personas en que las que no se apoyen entre ambos, donde hay competencia, falta de respeto y de cohesión. Mientras otras relaciones tienen sus altas y sus bajas, las relaciones tóxicas son persistentemente incómodas y no generan placer. El daño emocional, y a veces físico, es evidente y afecta a ambos miembros. Y, algo importante, esta definición no solo es para las relaciones de pareja, también se aplica a las familiares y a las de trabajo.

¿Qué hace que una relación sea tóxica?

Muchas veces las personas que se comportan de un modo tóxico en una relación lo hacen de modo inconsciente, pero aún así casi siempre hay una razón en su pasado más reciente o más antiguo que lo puede explicar. Quizás sufrieron una infancia de maltrato o fueron acosados en el colegio, quizás tengan una enfermedad mental sin diagnosticar, como la depresión y la ansiedad, o han sufrido algún tipo de trauma. A veces, dice la Dra. Glass una relación tóxica es simplemente una mala combinación de personas, dos personas adictas al control, o una con un humor sarcástico y la otra demasiados dados a la ofensa fácil.

¿Cuáles son los signos de una relación tóxica?

El signo más serio sería cualquier forma de violencia, abuso o violación. Esto sería más que suficiente para romper la relación. Pero en muchos casos, las señales son más sutiles. La primera es la sensación permanente de infelicidad. Si una relación en lugar de hacerte sentir contento solo te da angustia, ansiedad, y acabas por envidiar a otras parejas, se deberían encender los signos de alarma.

Cualquier cambio en tus sentimientos de autoestima o en la cantidad de pensamientos negativos que te pasan por la cabeza. Estos aparentes pequeños cambios en tu salud mental pueden desembocar con el tiempo en un diagnóstico de depresión , ansiedad, desórdenes alimentarios, o sencillamente una sensación de fragilidad y de estar siempre muy nervioso.

También debes prestar atención si pierdes interés por las cosas que usualmente disfrutabas y a cómo pasas tu tiempo libre. Cruzarás una línea roja cuando dejes de tener vida propia y hacer cosas por ti misma y solo hagas lo que tu pareja quiere.

¿Qué hacer si estás en una relación tóxica?

Si has reconocido alguno de estos signos, lo primero es hacer algo al respecto. Si te sientes en peligro físico pide ayuda a las autoridades y si todavía el daño es mental busca ayuda médica hasta que seas capaz de romper esa relación, un terapeuta te ayudará a llegar a la raíz del problema y a entenderlo, pero frecuentemente la solución es romper la relación y caminar en sentido contrario. El amor, ni el romántico ni el familiar te deben costar tu paz y tranquilidad. Tampoco tu alegría de vivir. Si hay más situaciones negativas que positivas, algo debe cambiar.

