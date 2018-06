17 jun 2018

Un fenómeno paranormal cercano al 'horror vacui' se produce el día después de una noche de pasión nacida y gestionada en internet. Tras el encuentro físico, si una de las partes quiere repetir la experiencia, empieza a buscar cómo reclamar la atención del otro. Si el asunto es correspondido, no habrá grandes desgracias; pero si una de las partes pasa, el ignorado empezará a emitir señales de variada naturaleza para decir: “Estoy aquí, ayer fue todo maravilloso, puedo ser el amor de tu vida, al menos merezco un mísero like a mi última foto de Instagram. No dejes pasar tu último treeeeennn”.

Al sujeto en cuestión, aunque el sentido común le indique que, después de 17 mensajes consecutivos sin respuesta, lo mejor es callar, él o ella insistirán en enviar alguna señal para intentar que la otra parte reaccione. En este contexto, suele cometerse un error fundamental: mandar esa foto donde te ves tan sexy, con tu mejor ropa interior y un gesto de lascivia mil veces ensayado.

La foto es, sobre todo, ridícula, pero tú no lo sabes. Crees que es tu último recurso y la mandas con la esperanza de provocar un súbito torrente hormonal en tu ligue de la noche anterior.

Bien, esa foto se manda y llega a un sitio donde no se la espera causando, efectivamente, sensación: “¿Quién es este y por qué posa con el dedo metido en la goma de sus calzoncillos de Calvin Klein de garrafón?”, dice la receptora mientras pasa el móvil a sus cuatro amigas (sí, el mundo es cruel). Alguien le recuerda que esa foto corresponde al tío que le gustaba ayer. “Nooo, imposible. Pero qué le ha pasado, si ayer parecía un tipo normal”. Este diálogo está reproducido casi con exactitud de una situación real. Lo que siguió fue volver a ver la foto una y otra vez, poner el zoom... para tratar de justificar por qué 24 horas antes ese personaje parecía una opción apetecible.

El patrón de la foto desesperada y pretendidamente sexy casi siempre tiene el efecto contrario al esperado. Así que, si estás a punto de darle al botón de “enviar”, te recomiendo que te pongas a ver una serie, a perder el tiempo en Instagram o a tender lavadoras. Cualquier estímulo que te distraiga de esa malísima idea.

En general, nunca se deben enviar fotos con carácter sexy unilateral, es decir, esas imágenes en las que el resto del mundo no se da por enterado de tu sensualidad. No hay por qué correr riesgos, incluso enviar una foto de tu gato te deja en mejor lugar. Además, siempre te quedará Tinder para volver a empezar.

