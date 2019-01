ir a facebook

Valérie Tasso

Colaborador

Me llamo Valérie Tasso, soy de nacionalidad francesa, y fui engendrada en Mayo del 68 (ya apuntaba maneras…) Realicé estudios con vistas a integrarme en el cuerpo diplomático francés. Me licencié en Dirección y Administración de Empresas, cursé un doctorado en Interculturalidad y Relaciones Internacionales en Estrasburgo, empecé a manejar con soltura media docena de idiomas, trabajé en el Consejo de Europa y mi más formal aspiración era acceder al cuerpo consular francés… Ese era el plan, sí, pero eso no fue lo que sucedió. El motivo fue que se cruzó en mi camino el Hecho Sexual Humano, que me resultó mucho más fascinante que las reuniones de los funcionarios de las Naciones Unidas. Así que, ya en España, me doctoré en Sexología en el INCISEX (Universidad de Alcalá de Henares) e inicié mi tarea de investigadora, de terapeuta (soy miembro de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología –AEPS-), de colaboradora en medios de comunicación españoles y extranjeros y empecé a escribir en serio; nueve libros hasta la fecha, algunos de los cuales, me pide mi editor que lo diga, han alcanzado eso que llaman “repercusión mundial”. Uno de ellos, “Diario de un ninfómana”, fue llevado al cine en 2008 provocando un considerable escándalo en los sectores más sensibles de este mundo de seres sexuados que no acaba de saberse sexuado cosa que, por cierto, no impidió que la película se vendiera a algo más de medio planeta. Pero que nadie se espante; una libertina como yo, con vocación de libertaria y también un poco golfa, no suele ser mala compañía… créanme.