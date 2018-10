29 oct 2018

No somos del todo conscientes de que desde hace algunos años, leer la palabra sentadilla es sorprendentemente habitual al visitar medios de estilo de vida, belleza y ‘fitness’. Antes del boom por el deporte, el responsable de que las deportivas y las sudaderas ‘oversize’ se hayan colado en nuestro a día a día sin necesidad de tener suscripción a ningún gimnasio, rara vez escuchábamos esa palabra.

Es complicado entrar en un gimnasio y no ver a decenas de personas practicar sentadillas de diversas maneras. Con una pesa, con dos, con una banda elástica, en la ‘multipower’, con una pesa rusa y con una barra son solo algunas de las posibilidades de poner en marcha el ejercicio que se estima es capaz de convertir a cualquier mujer en Jennifer Lopez. Pero hay alguien que no lo ve así, y ese alguien es precisamente el entrenador de Blanca Padilla, y cuando hay un ángel de Victoria´s Secret en una ecuación ‘fitness’, tenemos que resolverla o al menos, prestarle toda nuestra atención.

Ya queda poco para el desfile de Victoria's Secret y Blanca Padilla aprovecha cualquier rato libre que tiene para ponerse en forma para desfilar en él. pinit

Stephen Pasterino, fundador de P.volve y entrenador de modelos de la famosa firma de lencería, asegura que las sentadillas que la mayoría practica en el gimnasio no solo no son efectivas, sino que pueden ser perjudiciales. “Todo el mundo hace sentadillas muy profundas que pueden destrozar la parte baja de la espalda, porque hace presiona las lumbares, la cadera, las rodillas y los tobillos”. Asegura que no solo son peligrosas para las arterias, sino que las sentadillas desarrollan en exceso los cuádriceps.

Pero entonces, ¿qué hacemos en el gimnasio si queremos un culo 10? El movimiento que él llama “P.sit.”. Se trata de flexionar ligeramente las rodillas y bajar los glúteos unos tres centímetros, que es la mitad de lo que se baja en una sentadilla al uso. Recomienda evitar sacar el trasero hacia afuera y activar el core y los glúteos en cada bajada. No solo asegura que esta sentadilla revisionada es buena para los glúteos, sino que ayuda a tener los abdominales inferiores, que son especialmente complicados de aplanar porque la grasa tiene a acumularse sobre ellos, planos.

No es la única singularidad del gimnasio de Stephen Pasterino, pues ha creado P. Volve, un artefacto que te pones como si fueran unas baguitas, dejando la bola central bajo la entrepierna, y que sirve para fortalecer los músculos internos y externos de los muslos. Al apretar la bola entre las piernas, por ejemplo, Pasterino asegura que puedes activar la parte inferior de los glúteos. Afirma que es la única manera de activar esa zona sin aumentar el volumen de músculo, algo que preocupa especialmente a las modelos de Victoria´s Secret cuyas tonificadas siluetas son fruto de exigentes entrenos en los que un exceso muscular podría ser un problema para sus carreras, por lo que les es esencial encontrar una disciplina con la que quemar calorías, tonificar y no aumentar el volumen muscular.

El entrenador Stephen Pasterino ha creado este artilugio con el que entrenan Blanca Padilla y otros ángeles de Victoria's Secret. pinit

